Непогода на подходе: мокрый снег и гололедица в Петербурге — одевайтесь теплее и не спешите

Будьте начеку в начале недели

Синоптики предупреждают: в понедельник, 23 ноября, в городе ожидается снег и мокрый снег, на дорогах появится гололедица. В Ленобласти уже действует жёлтый уровень погодной опасности из‑за тумана.

Что говорят метеорологи

По данным ФГБУ «Северо‑Западное УГМС», в Петербурге в понедельник пройдут осадки, а из‑за перепадов температур на покрытиях образуется скользкий слой.

В Ленобласти жёлтый уровень опасности действует с 21:00 22 ноября до 05:00 23 ноября — причина в тумане, который местами ухудшит видимость.

В самом городе туман возможен к вечеру субботы, днём не исключены небольшие осадки. Гидрометцентр РФ пока не выпускал отдельных предупреждений по Петербургу.

На что обратить внимание

Туман и гололедица особенно опасны на трассах, у водоёмов и на участках с уклонами: видимость падает, а тормозной путь заметно растёт. Лучше заранее скорректировать планы и не рассчитывать на привычные скорости.

При такой погоде главное — не спешить и опираться на свежие прогнозы. Тогда даже в снегопад и туман получится всё успеть и не рисковать.

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