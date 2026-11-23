Не семга и не форель: готовлю бутерброды со шпротами - так красиво и вкусно, что на праздник не стыдно подать
Если же вам хочется разнообразия, то замените сливочное масло на сырную намазку с маринованными огурчиками.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- белый хлеб или багет – 1 шт.;
- шпроты в масле – 1 банка;
- плавленные сырки – 2 шт.;
- вареные яйца – 3 шт.;
- маринованные огурцы – 2 шт.;
- майонез – 1-2 ст. л.;
- свежая зелень (укроп, петрушка);
- чеснок – 1 зубчик.
Также необходим блендер.
Способ приготовления
Ломтики хлеба или багета подсушите на сухой сковороде. Остудите хлеб и несильно натрите зубчиком чеснока для аромата.
Яйца очистите, огурцы нарежьте крупными кусочками, промойте петрушку. Выложите в чашу блендера яйца, огурцы, петрушку, добавьте к ним плавленные сырки и майонез – и сбейте до густоты и однородности. Если намазка вышла чересчур плотной – добавьте чуть майонеза.
Намажьте сырно-яичную смесь по гренкам. Сверху положите 1-2 шпротины, а для украшения воспользуйтесь укропом.