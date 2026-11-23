«Оливье» и «Мимоза» — в пролете: готовлю «Павлиний хвост» с копченой курочкой — яркие слои и нежное украшение из чернослива

Праздничный стол не требует деликатесов. Салат с копченой курицей и овощами выглядит нарядно, а продукты доступны круглый год.

Слои получаются сочными, а украшение из чернослива придает блюду праздничный вид. К тому же считается, что такой узор приносит удачу в дом.

Ингредиенты

Подготовьте триста граммов копченой курицы, три яйца, по паре свеклы, моркови и картофелин. Добавьте сто граммов чернослива и двести граммов майонеза. Овощи и яйца сварите, остудите, очистите и натрите на терке. Курицу разберите на небольшие кусочки.

Порядок слоев

Возьмите плоское блюдо. Первым слоем уложите картофель и слегка промажьте майонезом. Затем идут морковь, яйца и свекла. Курицу распределите между овощными рядами. Каждый слой покрывайте тонкой сеточкой из майонеза.

Украшение и охлаждение

Чернослив замочите в кипятке на десять минут, обсушите и нарежьте. Выложите кусочки сверху, складывая в форме раскрытого хвоста. Уберите блюдо в холодильник на три-четыре часа.

Полезный совет

"Павлиний хвост" - любимый салат автора "Городового" Алины Владимировой. Так как она делает его на каждый праздник, то у нее есть несколько рекомендаций для читателей. Собирайте салат в кулинарном кольце — после охлаждения слои лучше держат форму, а рисунок не расплывается. И второе: чернослив для узора берите одинакового размера, чтобы хвост выглядел ровно.