Декабрь удивит мягкостью: синоптик Симонов заявил, что большая часть России может оказаться теплее нормы
Зима не спешит заявлять о себе в полную силу: синоптики допускают, что декабрь окажется теплее обычного. При этом погода остаётся непредсказуемой — даже при общем тёплом фоне морозы могут возвращаться.
Каким может быть декабрь: зоны тепла и холода
По оценке директора Гидрометцентра России Юрия Симонова, в декабре температурный фон выше климатической нормы вероятен в европейской части страны, на Урале и в южных районах Сибири.
В то же время холоднее обычного может быть на Камчатке, севере Хабаровского края, в Якутии и Магаданской области.
Эксперт подчёркивает: прогноз носит вероятностный характер. Это значит, что даже в тёплых зонах возможны резкие похолодания, а периоды мороза будут сменяться потеплениями. Окончательные оценки появятся в конце ноября.
Как подготовиться к переменчивой погоде: практичные советы
- не спешите убирать демисезонную одежду: при чередовании оттепелей и морозов удобнее многослойность;
- следите за краткосрочными прогнозами: месячные оценки задают общий тон, но реальная погода меняется быстро;
- заранее проверьте исправность отопления и утепления окон — перепады температур увеличивают нагрузку на системы;
- подготовьте обувь на нескользящей подошве: в оттепели и при заморозках на тротуарах легко поскользнуться;
- держите под рукой зонт или дождевик — в тёплом декабре осадки могут быть не только снежными.
Прогноз на месяц — это ориентир, а не гарантия: погода любит сюрпризы, и лучший способ к ним подготовиться — оставаться гибкими и опираться на оперативные сводки.
Ранее «Городовой» рассказывал, какой будет зима в России.