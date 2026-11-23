Где ждать отклонений от нормы

Зима не спешит заявлять о себе в полную силу: синоптики допускают, что декабрь окажется теплее обычного. При этом погода остаётся непредсказуемой — даже при общем тёплом фоне морозы могут возвращаться.

Каким может быть декабрь: зоны тепла и холода

По оценке директора Гидрометцентра России Юрия Симонова, в декабре температурный фон выше климатической нормы вероятен в европейской части страны, на Урале и в южных районах Сибири.

В то же время холоднее обычного может быть на Камчатке, севере Хабаровского края, в Якутии и Магаданской области.

Эксперт подчёркивает: прогноз носит вероятностный характер. Это значит, что даже в тёплых зонах возможны резкие похолодания, а периоды мороза будут сменяться потеплениями. Окончательные оценки появятся в конце ноября.

Как подготовиться к переменчивой погоде: практичные советы

не спешите убирать демисезонную одежду: при чередовании оттепелей и морозов удобнее многослойность;

следите за краткосрочными прогнозами: месячные оценки задают общий тон, но реальная погода меняется быстро;

заранее проверьте исправность отопления и утепления окон — перепады температур увеличивают нагрузку на системы;

подготовьте обувь на нескользящей подошве: в оттепели и при заморозках на тротуарах легко поскользнуться;

держите под рукой зонт или дождевик — в тёплом декабре осадки могут быть не только снежными.

Прогноз на месяц — это ориентир, а не гарантия: погода любит сюрпризы, и лучший способ к ним подготовиться — оставаться гибкими и опираться на оперативные сводки.

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