Мы перегородки забиваем минватой, а финны придумали новый способ: те же материалы, а тепла в разы больше

Если при сборке каркасных перегородок и внутренних стен запихнуть минеральную вату между вертикальными деревянными стойками, неприятные последствия не заставят себя ждать.

Толстый теплоизоляционный слой пронзят мостики холода. Каждый брус каркаса в ноябре сразу начнет остывать, что повлечет за собой сквозняки, а тепло станет вытягиваться наружу.

К счастью, выход есть: достаточно поменять логику сборки, оставив тот же брус и минеральную вату, как утечки тепла будут перекрыты.

Секреты перекрестного каркаса

Слой утеплителя необходимо разделить на два взаимно перпендикулярных контура. Для сборки основного каркаса возьмите доску шириной 100 мл. Между ее стойками будут закладываться базальтовые маты.

Поверх стоек со стороны жилой зоны набейте горизонтальную обрешетку из сухого бруса сечением 45х45 мм с шагом 59 см. В ячейки уложите второй горизонтальный слой минеральной ваты толщиной 50 мм.

Результаты – деревянные стойки первого ряда закрыты, стыки загерметизированы, сквозное промерзание исключено. Теплосопротивление повысится на 25-35%.

Затем натяните плотную полиэтиленовую мембрану толщиной от 200 мкм на вертикальные стойки основного каркаса, а сверху закрепите горизонтальную обрешетку с финишным слоем ваты толщиной 50 мм.