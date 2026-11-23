Высокая цена на банку кофе не обещает лучшего вкуса.

Недавняя проверка Росконтроля выявила шесть марок растворимого кофе с хорошими результатами — от дешевого «Каждый день» до сублимированных Bushido Original и Ambassador Platinum. Но выводы касаются только тех партий, что попали в лабораторию, и не распространяются на весь бренд навсегда.

Что изучали эксперты

Специалисты смотрели на безопасность, состав, маркировку, физико-химические параметры и вкус. Ни в одном образце вредные вещества не превысили допустимых значений. Микотоксин B1, который может появиться при неправильном хранении сырья, не нашли в Auchan, Nescafe Classic, Bonvida и «Каждый день». При этом дешевые гранулированные варианты соседствуют в списке с дорогими сублимированными — значит, переплачивать за упаковку необязательно.

Кому какой вариант

Если нужен максимальный заряд бодрости, берите Auchan: кофеина там больше, чем в среднем по категории. Тем, кто хочет сэкономить без потери качества, подойдет Bonvida. За выразительный вкус отметили Bushido Original и Ambassador Platinum: первый — за гармонию горечи и кислоты, второй — за легкую горчинку. Nescafe Classic и «Каждый день» — надежные варианты для повседневного употребления.

Как выбрать в магазине

Смотрите не на ценник, а на стоимость за 100 граммов: объем упаковок разный, и это сбивает с толку. Проверьте срок годности и упаковку — на стекле не должно быть сколов, на жести ржавчины. В классическом растворимом кофе не должно быть ничего, кроме кофейных продуктов: никакого сахара, сливок или цикория. Если банка прозрачная, гранулы должны быть ровными, без слоя пыли на дне.

Как хранить

После вскрытия банку плотно закрывайте и убирайте в сухой темный шкаф подальше от плиты, раковины и окна. Влага, тепло и свет быстро убивают аромат. Холодильник не подходит: при каждом открывании на гранулах оседает конденсат. Не держите кофе в сырости и под прямыми лучами солнца.