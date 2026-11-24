Обходите стороной этот "культовый" сорт томатов: почему опытные огородники советуют забыть о нем и не мучиться

Томат Де Барао давно стал привычным на многих участках, но вокруг него до сих пор ломают копья.

Кто-то хвалит сорт за стойкость к болезням и способность плодоносить до заморозков, кто-то ругает за высокие кусты и пресноватый вкус. Прежде чем покупать семена, стоит понять, каких результатов вы ждете от грядки.

Определите цель посадки

Плоды у Де Барао плотные, с толстой кожицей. Они не разваливаются в банке и долго лежат в ящике. Если вы много консервируете и цените лежкость, сорт себя оправдает. Для свежих салатов и соусов он слабее: мякоть суховата, а вкус с заметной кислинкой. Берите семена под конкретную задачу, а не потому, что сорт на слуху.

Заранее поставьте шпалеру

Куст тянется вверх на два-три метра, в теплице может вымахать и выше. Без опоры стебель завалится под весом кистей. Подвязывайте не только главный побег, но и грозди с плодами. Пасынки удаляйте регулярно, иначе зелень заглушит завязь. Вбейте колья до высадки рассады, потом будет поздно.

Сверьтесь со сроками

От всходов до спелых плодов проходит около четырех месяцев. В средней полосе семена на рассаду сеют в конце января или в первые дни февраля. Опоздаете — урожай не дозреет. На юге Де Барао спокойно растет в открытом грунте и держится до осени. Жители Кубани годами выращивают розовые и черные разновидности и не жалуются на капризность. Если лето короткое, отдайте сорту теплицу или выберите что-то поскороспелее.