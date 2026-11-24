Засыплет снегом по самые брови: синоптик рассказала о погоде на конец ноября

Какая погода ждет разные части страны

Конец ноября готовит россиянам резкий переход от осени к зиме: в одних регионах уже вовсю хозяйничает снежный циклон, в других только намечается похолодание. Синоптики фиксируют формирование устойчивого зимнего фона — и в столице, и на периферии.

Москва и Подмосковье: первая метель сезона

По данным синоптиков, уже с понедельника в столице и области среднесуточная температура уйдёт в минус. В начале недели — небольшой снег при 0…−2 °C: из‑за южного ветра на дорогах возможна скользкая ледяная корка.

К ночи вторника похолодает до −5 °C. В среду снегопады усилятся, северо‑западный ветер с порывами до 12–15 м/с превратит их в метель: днём −4…+1 °C, ночью −5 °C. К концу недели оттепелей не предвидится — зима закрепляется всерьёз.

Регионы: разный ритм холодов

Северо‑Запад (Санкт‑Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская области): мокрый снег и порывистый ветер, температура около 0…−3 °C; на трассах — риск гололёда.

Центральная Россия (Владимир, Ярославль, Тверь): снег с переходом в мокрый, местами налипание на провода, −2…−5 °C днём.

Поволжье (Казань, Самара, Нижний Новгород): преимущественно снег, −3…−7 °C, ветер умеренный.

Урал (Екатеринбург, Челябинск): уже устойчивый минус, −7…−12 °C, снегопады и метели.

Сибирь (Новосибирск, Красноярск): морозно и снежно, −15…−20 °C, местами ниже; сильный ветер.

Юг России (Ростов‑на‑Дону, Краснодар): пока держится плюсовая температура +3…+8 °C, дожди, заморозки возможны ближе к концу недели.

Погода в конце ноября меняется стремительно: то, что в одном регионе — первая метель, в другом — ещё только предзимье. Главное — держать руку на пульсе и подстраховаться мелочами: тогда любые капризы природы будут не в тягость, а просто частью сезона.

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