Чтобы построить теплицу и не разориться, воспользуйтесь одним хитроумным лайфхаком от продвинутых дачников.

Пройдитесь по местным шиномонтажкам и автомойкам и опросите их владельцев, не поделятся ли они с вами пустой тарой от технических жидкостей. Такие прозрачные канистры легко и быстро превратятся в модульные панели, которые в два счета собираются в единую конструкцию.

Преимущества «канистровых» теплиц

Во-первых, двойные стенки и воздушный внутренний объем делают канистру превосходным теплоизолятором. В нижний ярус, в канистры первого ряда, необходимо налить воду и плотно закрутить крышки. За день вода прогреется, а ночью будет отдавать накопленное тепло в грунт – это спасет растения от температурных перепадов. Верхние ряды нужно оставить пустыми: так каркас будет легким, а растения получат максимум света.

Во-вторых, теплица из канистр отличается особой прочностью. Такая конструкция выдерживает град, ветер и механические удары.

В-третьих, канистры можно накопить самому или собрать на автомойках или шиномонтажке. Стоимость теплиц из поликарбоната составит около 30-40 тыс. р.

Как построить теплицу из канистр

Очистите канистры от пыли и загрязнений, уберите этикетки. Свяжите емкости в готовые щиты, просверлив в боковых стенках отверстия для оцинкованной проволоки или синтетического капронового шнура. Готовую панель можно устанавливать на профильный или деревянный каркас.