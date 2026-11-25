Не томат, а настоящий персик: в 2027-м посажу этот томат – плоды-«бифштексы» сладкие как мёд

Урожайный и неприхотливый сорт

Желтые и оранжевые сорта томатов пользуются высокой популярностью у садоводов благодаря гипоаллергенным свойствам, низкой калорийности и пониженной кислотности.

Одним из представителей этой категории является американский высокорослый среднеспелый сорт «Персики и крем» (Peaches and Cream), характеризующийся исключительными вкусовыми качествами. Семенной материал сорта демонстрирует отличную всхожесть, а растения формируют крупные, выровненные плоды типа «бифштекс» желто-оранжевого цвета.

Сорт относится к высокоурожайным культурам со средним сроком вегетации: период сбора урожая начинается через 75–80 дней после появления всходов. Плоды обладают выраженной сладостью даже на стадии технической спелости, а при перезревании приобретают десертный вкус. Соблюдение регламента агротехники позволяет достичь продуктивности до 7 кг с одного куста.

Данный сорт характеризуется плодами насыщенного золотисто-дынного оттенка весом от 400 до 500 граммов, при этом отдельные экземпляры достигают 700 граммов. Мякоть обладает маслянистой консистенцией, выраженным вкусом и тонким персиковым ароматом. Продукт оптимально подходит для использования в салатах, закусках, а также при производстве соков и соусов.

Фото сгенерировано ИИ

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