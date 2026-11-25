Укореняем черенок в ивовой воде и в сыром песке - рабочие способы

Для расширения участка можно обойтись без покупки саженцев. Из небольшой веточки реально посадить смородину, виноград, крыжовник или другую культуру. Стимуляторы не понадобятся, так как есть проверенные народные методы для корнеобразования.

Как подобрать черенок

Для этой цели подойдет побег со здорового растения. Нижний срез важно делать косым, а верхний - прямым. Инструмент должен быть острым и чистым, иначе черенок хуже приживется.

Способы укоренения

Существуют методы, которые проверены многими поколениями:

Ивовый настой . Измельчаем прутики ивы, заливаем водой и оставляем в таком виде на сутки. Процеживаем, после чего в ивовую воду помещаем черенки. Жидкости должно быть мало.

. Измельчаем прутики ивы, заливаем водой и оставляем в таком виде на сутки. Процеживаем, после чего в ивовую воду помещаем черенки. Жидкости должно быть мало. Укоренение в песке. Если культура капризная, то используем горшок или ящик с отверстиями. Размещаем грунт и слой влажного песка, после чего втыкаем нижнюю часть черенка. Для укрытия веточки подойдет банка или часть пластиковой бутылки. Получится мини-парник.

Большое значение для культур имеет наличие света, умеренная влажность и доступ воздуха. Важно избегать прямых солнечных лучей, сквозняков, сообщает leplants.ru.

Через сколько появятся корни

розы - 5 недель;

виноград - 4 недели;

крыжовник и смородина - 3 недели;

кустарники декоративные - 2 недели.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует для укоренения ягодных кустарников не только ивовую воду, но и сок алоэ. Для приготовления раствора понадобится всего 6 капель сока на стакан воды.

Фото: Сгенерировано ИИ

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