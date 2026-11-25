Какую иномарку выбрать, если бюджет составляет всего 500 тысяч рублей

Если есть желание пересесть с “Лады” на иномарку, при этом на покупку есть только 500 тысяч рублей, то стоит обратить внимание на Renault Logan второго поколения. За эти деньги можно найти ухоженный автомобиль, на котором не будет ржавчины. Лучше рассматривать механическую коробку передач.

Преимущества авто

Значительного комфорта в Renault Logan ждать не стоит, но этот автомобиль имеет хорошую подвеску, которая переносит даже разбитые дороги.

Пробег машины за полмиллиона рублей будет доходить примерно до 150 тысяч километров, но от покупки отказываться не стоит. Двигатель авто спокойно выдерживает более 350 тысяч километров. С автоматической коробкой передач следует соблюдать осторожность, так как у неё проблемы начинаются раньше - при пробеге от 150 до 180 тысяч километров.

В продаже можно увидеть авто и с роботом JS3, который также является проблемным. Самый надежный вариант - механика JH3. Мощность двигателя должна составлять 102 или 113 л. с.

На что обратить внимание

Если автомобилю около 10 лет, то может потребоваться визит в автосервис для проверки электрики. Но сложностей с запчастями точно не возникнет, так как их легко встретить в продаже. Некоторые детали подойдут от “Лады Ларгус”, сообщает njcar.ru.

Фото: Сгенерировано ИИ

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