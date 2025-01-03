Городовой / Общество / Самые популярные гадания в Петербурге на Рождество: 4 «бабушкиных» способа
Эксклюзив
Последние новости
Частные клиники Петербурга будут оцениваться по-новому: для чего это понадобилось Общество
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Категории
Общество Спорт

Самые популярные гадания в Петербурге на Рождество: 4 «бабушкиных» способа

3 января 2025 21:03
Девушка гадает, окуная в воду с зажженными свечами обручальное кольцо
Самые популярные гадания в Петербурге на Рождество: 4 «бабушкиных» способа
Mikhail Beznosov/Russian Look/ Global Look Press

Лучше это делать в компании.

Рождество — это не только время для семейных посиделок и вкусностей, но и пора, когда можно заглянуть в будущее. Гадать на Рождество — древняя традиция, которую в Петербурге соблюдают и сегодня. Способы гадания столь разнообразны, что перечислять их можно бесконечно. Предсказания делаются с помощью еды, одежды, украшений, привлекаются животные, люди и даже силы природы. Самые популярные «бабушкины» методы включают гадание на бумаге, зеркалах, воске и кольце.

Гадание на бумаге

Для тех, кто хочет узнать свое будущее, эзотерики предлагают использовать метод гадания на бумаге. Всеё, что потребуется — это чистый лист бумаги, керамическое блюдце, свеча и спички. Расположившись удобно за столом у стены, скомкайте лист, положите его на блюдце и подожгите. Когда бумага почти сгорит, придвиньте блюдо к стене, зажгите свечу и внимательно смотрите на тени от остатков бумаги. Каждая фигура имеет свое значение: птица — перемены, кот — романтика, сердце и венец — брак, дом — семейное благополучие.

Гадание на зеркалах

Этот способ пользуется особой популярностью среди девушек, мечтающих увидеть своего суженого. Для проведения ритуала понадобятся два зеркала, свечи и спички. Установив зеркала друг напротив друга, создайте «коридор» и зажгите свечи. Затем произнесите магические слова: «Суженый-ряженый, покажись мне в зеркале». Вглядитесь вглубь зеркал. Если появится мужской силуэт — ждите скорой свадьбы. Если никого не видно — еще не время. А если увидели что-то страшное — немедленно прекращайте гадание!

Гадание на воске

В Петербурге очень популярен метод гадания на воске. Для этого возьмите чистый воск от церковных свечей, растопите его на медленном огне и резко вылейте в таз с холодной водой. После того как воск затвердеет, растолкуйте фигуры. Крест предвещает трудности, звезды — удачу, цветок — любовь и счастье, зверь — появление врагов, человек — помощь друзей, полосы — путешествия.

Гадание с кольцом

Для этого метода понадобится обручальное кольцо замужней подруги, стакан с холодной водой и длинный волос (или нитка). Проденьте волос в кольцо и опустите его в воду, задавая вопросы типа: «Выйду ли я замуж в этом году?» Если кольцо начинает вращаться — ответ «да», если качается из стороны в сторону — «нет», неподвижное кольцо указывает на неопределенность ситуации.

И в заключение...

Рождественские гадания — это не только древняя традиция, но и веселое развлечение. Даже если вы скептик, присоединяйтесь к процессу ради удовольствия. А если вы верите в силу предсказаний, делайте выводы и корректируйте свои планы, чтобы достичь желаемого.

Новости по теме
Самое популярное рождественское гадание в Петербурге: что делать и как толковать Самое популярное рождественское гадание в Петербурге: что делать и как толковать 5 января 2025 11:29
Карты, камни и вареники: самые интересные способы гадать в Петербурге на Святки Карты, камни и вареники: самые интересные способы гадать в Петербурге на Святки 6 января 2025 15:46
В Петербурге еще не забыли: самые милые и забавные правила колядок на Рождество В Петербурге еще не забыли: самые милые и забавные правила колядок на Рождество 3 января 2025 21:27
Дешево и близко: самые популярные города для новогоднего отдыха оказались в шаге от Петербурга Дешево и близко: самые популярные города для новогоднего отдыха оказались в шаге от Петербурга 22 декабря 2024 18:33
4 способа создать праздничное настроение в Петербурге, когда Новый год близко, а единственное желание — просто сбежать 4 способа создать праздничное настроение в Петербурге, когда Новый год близко, а единственное желание — просто сбежать 20 декабря 2024 10:02
Автор:
Максакова Яна
Общество ЭзотерикаПриметы
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».