До наступления снегопада – обязательно: укрепляю крышу теплицы по методу агронома Давыдовой – больше никаких разрушений

Как уберечь теплицу от снега

В конце зимы владельцы приусадебных участков нередко сталкиваются с повреждением поликарбонатных конструкций теплиц из-за большой снеговой нагрузки.

Для предотвращения подобных неприятностей рекомендуются следующие меры:

демонтаж покрытия на зимний период,

регулярная очистка кровли от снега,

техническое усиление каркаса.

Рассмотрим подробнее последний вариант. Методом поделилась агроном Ксения Давыдова.

Для реализации необходимо подготовить вертикальные стойки из досок толщиной 30–40 мм. Для исключения просадки опор в грунт их следует устанавливать на базовую доску, размещенную по центру теплицы.

В качестве верхнего примыкания к дугам используются фанерные накладки (лучше хвойная фанера толщиной 4 мм как наиболее эластичный материал), пропитанные влагозащитным составом и закрепленные саморезами с потайной головкой.

Монтаж опор осуществляется путем фиксации стоек к базовым доскам под углом 45°. Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции рекомендуется установка диагональных распорок (раскосов).

Количество опор определяется габаритами теплицы из расчета одна единица на каждые 1–1,5 метра длины конструкции.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

До наступления морозов – обязательно: список декабрьских работ в саду – рекомендации агронома Ксении Давыдовой.

Не сорт, а скорострел: урожай соберете первыми на зависть соседям – шпарит по 6 кг с куста, не нуждается в подвязке.