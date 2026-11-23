Колбасу на бутерброды больше не кладу: смешиваю 3 продукта — намазка нежнее сливочного масла

Когда привычные бутерброды надоедают, а времени на готовку мало, выручает быстрая закуска из тунца.

Три продукта, пять минут — и на столе густая намазка с легкой кислинкой. Она хорошо ложится на подсушенный хлеб и не растекается. Готовьте ее, когда нужно накрыть стол без лишних хлопот.

Ингредиенты

Возьмите банку тунца в собственном соку, четыре-пять маринованных корнишонов и 140 граммов творожного сыра. Рыба даст вкус, сыр — мягкость, огурцы — свежесть и хруст. По желанию добавьте черный перец или каплю лимонного сока.

Порядок действий

Слейте из банки всю жидкость. Переложите рыбу в миску и разомните вилкой. Огурцы нарежьте как можно мельче и соедините с тунцом. Добавьте творожный сыр и перемешайте до однородности.

Охладите творожный сыр заранее, а огурцы нарежьте мелко. Тогда намазка выйдет плотнее и не будет сползать с хлеба. На форумах советуют наносить начинку прямо перед подачей, чтобы багет не размок.

Подсушите багет на сухой сковороде — корочка захрустит, а начинка создаст приятный контраст. Для праздничного стола сделайте канапе и украсьте укропом или зеленым луком. Подойдут и обычные тосты.