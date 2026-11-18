Жители дачного сектора переходят на новый материал для дорожек — после дождя не скользит, сорняки не пробиваются, а выглядит лучше плитки

Осенние дожди превращают дорожки на частном участке в грязь, летом они зарастают травой, а тротуарная плитка требует денег и подготовки основания.

Рулонное покрытие с коротким пластиковым ворсом — материал, который раньше использовали для входных ковриков, — решает эти проблемы без стройки. Раскатали — и можно ходить.

Подготовьте землю

Просто бросить рулон на кочки не получится: он соберётся складками, а под ногами будет качаться. Уберите крупные камни, корни и высокую траву, выровняйте проход и утрамбуйте землю. Если грунт рыхлый, постелите под полотно геотекстиль — он отделит покрытие от почвы и дополнительно задержит сорняки. Края зафиксируйте садовыми скобами или присыпьте землёй, чтобы не задирались.

После дождя нет луж

Ворсистая структура пропускает воду вниз, а не собирает её плёнкой на поверхности. Обувь цепляется за ворс лучше, чем за мокрый гладкий линолеум. Но если под покрытием образовалась яма или наледь, осторожность всё равно нужна. Выбирайте именно уличный вариант с дренажными отверстиями, а не декоративный коврик для помещений.

Сорняков становится меньше

Плотное полотно перекрывает свет, и трава в центре прохода почти не растёт. По краям и в стыках отдельные сорняки всё же пробиваются. Одна дачница в комментариях поделилась: после укладки рулона возле теплицы «ни грязи, ни скользких луж, да и сорняков почти нет». Чтобы усилить эффект, добавьте под покрытие чёрный геотекстиль — защита станет двойной.

Полезный совет

Автор "Городового" Алина Владимирова уговорила своего папу сделать такие дорожки на даче. Все получилось, и теперь грязь даже после дождя не разносится по участку. При этом есть несколько практичных советов. Не стоит натягивать рулон слишком сильно. Дайте ему лечь свободно, а потом пройдитесь и проверьте, нет ли ямок и качающихся участков — ровная укладка заметно продлит срок службы.

Второй совет: если покрытие остаётся зимовать на улице, счищайте снег пластиковой лопатой, металлический край может повредить материал.