Последняя капля: за 5 лет независимых заправок в Петербурге стало втрое меньше

Что ждет топливную розницу в ближайший год

Ещё пять лет назад независимых заправок в городе было почти 200, а к началу ноября 2026‑го осталось 58 — рынок стремительно меняется на глазах.

Топливный кризис усилил то, что назревало годами: мелкие операторы вытесняются с рынка, а крупные нефтяные компании постепенно консолидируют сеть.

Город и область: две разные траектории

Общая картина парадоксальна. В Петербурге число заправок с ноября 2021‑го выросло с 487 до 514, но с начала года пошло на убыль: 520 в январе против 514 в ноябре.

В Ленобласти — наоборот: с 313 до 390 за пять лет, и весь рост года пришёлся именно на область (365 в январе, 390 в ноябре).

Разница в том, что в регионе независимые АЗС стабильны и даже растут: 179 против 137 в 2021‑м. Там ниже конкуренция, дешевле земля и меньше давления со стороны крупных сетей.

Биржевая зависимость: главная уязвимость независимых игроков

Ключевая проблема независимых АЗС — дорогая закупка топлива. У крупных компаний есть собственные НПЗ и трансфертные цены, а независимые покупают горючее у трейдеров или на Петербургской бирже, передает источник.

Летом 2026 года оптовые цены резко выросли, а норматив обязательных биржевых продаж снизили с 15 до 10% — свободное предложение сузилось, и закупка подорожала. В итоге независимым приходится брать топливо мелким оптом с премией 25–40% к биржевым индикаторам, и розница уходит в нулевую рентабельность или минус.

Цены и поведение водителей

Чтобы выжить, независимые продают топливо дороже — этим летом цены на стандартные марки доходили до 120–140 рублей за литр. Спрос малоэластичен: отказаться от заправок нельзя, поэтому водители экономят иначе — сокращают необязательные поездки и ищут заправки дешевле.

К ноябрю независимые снизили цены почти на 20% и приближаются к уровню крупных сетей.

Куда движется рынок

Консолидация продолжается: за январь–сентябрь по стране ликвидированы 935 компаний топливной розницы — на 16,7% больше, чем годом ранее.

Часть заправок закрывается, часть выкупают ВИНК — активнее всего «Газпром нефть» и «Лукойл», которые отбирают объекты с хорошим трафиком и удачной локацией, прежде всего у КАД. В агломерации только за первые месяцы года закрылись или сменили владельца 45 независимых станций.

Эпоха независимого бизнеса «на перепродаже бензина с колёс» завершилась: теперь выживают те, у кого есть интеграция с поставками и сильный нетопливный ретейл. Впереди — дальнейшая консолидация, и последние одиночные АЗС либо адаптируются, либо уступят место крупным сетям.

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