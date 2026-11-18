Покупаю мандарины за 1,5 месяца до Нового года по-дешевке - и свежие даже в январе: проверенный способ

Мандарины появляются в магазинах задолго до праздника, но дотянуть до 31 декабря в идеальном виде удаётся не всем.

Через неделю плоды сохнут, теряют аромат или покрываются плесенью. Секрет не в дате покупки, а в том, как выбрать и где хранить.

Выбирайте плоды с запасом прочности

Для длительного хранения берите мандарины с плотной, упругой кожурой без вмятин и тёмных пятен. Если при лёгком нажатии остаётся след, фрукт уже теряет влагу и долго не пролежит. Слегка зеленоватые плоды хранятся дольше ярко-оранжевых: они дозревают уже дома. Веточки и листья обрывать не нужно — они помогают сохранять сочность.

Уберите пакет и не мойте

Сразу после покупки переложите мандарины из полиэтиленового пакета. Внутри скапливается конденсат — главная причина плесени. Не мойте фрукты перед хранением: вода разрушает защитный слой на кожуре. Если плоды пыльные, протрите их сухой или слегка влажной салфеткой и высушите.

Создайте прохладу и доступ воздуха

Оптимальная температура — от +2 до +8 °C. Подойдёт отсек для овощей в холодильнике, утеплённый балкон без минуса или прохладная кладовая. Разложите мандарины в один слой в картонной коробке или контейнере с отверстиями. Каждый плод можно завернуть в пергамент или бумажную салфетку — так они не соприкасаются и не «заражают» друг друга. Держите запасы подальше от яблок, бананов и помидоров: они выделяют этилен, ускоряющий порчу.