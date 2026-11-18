Закусочный торт "Золотая рыбка": банка горбуши да пачка вафельных коржей – и на Новый год, и на каждый день
Выпекать его не нужно – достаточно купить готовые коржи.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- банка горбуши – 250 г;
- вафельные коржи – 5-6 шт.;
- плавленый сырок – 2 шт.;
- вареные яйца – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- майонез – 150 г;
- зелень;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Разомните горбушу вилкой, уберите все косточки. Лук и морковь обжарьте, пока они не размягчатся, а вареные яйца натрите. Плавленные сырки натрите и перемешайте с 75 г майонеза.
На каждый корж нанесите сырный крем тонким слоем, а затем послойно выкладывайте начинку – горбуша, лук с морковью, яйца. Когда вы положите последний корж, смажьте оставшейся половиной майонеза и украсьте зеленью. Поставьте в холодильник на пару часов – и можно подавать на стол.
Лайфхак: берите горбушу в собственном соку, чтобы торт получился еще сочнее.