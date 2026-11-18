Не молоко и не кефир: две ложки в омлет – и он воздушнее облака

Оказывается, не сковорода и не яйца превращают воздушный омлет в резиновый блин.

Как выяснили эксперты, виновник – молоко. Из-за него яичная масса становится жидкой и водянистой, а при нагреве плохо держит форму. Когда низ омлета подгорает, середина остается сырой, а когда и центр схватился – омлет уже пересох.

Чем заменить молоко

Идеальный вариант – сметана или сливки. Они густые, жирные и занимают в яичной массе минимум места. На 4 яйца достаточно двух столовых ложек сметаны, и тогда текстура омлета получится нежной и воздушной.

Сметану лучше брать жирностью 20-25%, сливки – максимально жирными. И главное – не больше двух ложек, иначе они утяжелят омлет, и тот опустится.

Чтобы развести сметану без комочков, сначала размешайте ее в столовой ложке яичной смеси.

Ошибки при приготовлении омлета

Взбивать яичную массу миксером нельзя – она наполнится крупными пузырями, которые при нагреве полопаются, и омлет осядет. Вместо этого аккуратно смешайте белки и желтки венчиком до однородной консистенции.

Не готовьте омлет на раскаленной сковороде и максимальном огне. Накройте сковороду крышкой и поставьте огонь на минимальный или умеренный.

Еще одна ошибка – постоянно поднимать крышку. Лучше используйте прозрачную и проверяйте готовность через нее.

Как только омлет поднимется, выключите конфорку и оставьте его под крышкой на минуту. Оставшееся в сковороде тепло доведет центр омлета до готовности.