Синоптики предупредили: погоду в России этой зимой будет определять полярный вихрь

Почему в этом году ситуация выглядит особенно интересной

Погода предстоящей зимы в России во многом зависит от поведения полярного вихря — мощного пояса ветров над Арктикой. Синоптики внимательно следят за его состоянием: малейшие изменения способны запустить цепную реакцию и принести резкие похолодания.

Что такое полярный вихрь и почему он важен

Полярный вихрь — это кольцо сильных ветров в стратосфере на высоте от 10 до 40 километров. Он работает как барьер: удерживает холодный арктический воздух возле Северного полюса и не даёт ему свободно растекаться.

Когда вихрь крепкий, зима в умеренных широтах держится в привычных рамках. Если он слабеет или разрушается, ледяной воздух прорывается на юг — и тогда приходят серьёзные морозы.

Что происходит в 2026 году

В этом году полярный вихрь разрушился раньше, чем когда‑либо фиксировали метеорологи. В последние недели в стратосфере шёл нагрев — синоптики называют это «внезапным стратосферным потеплением». Из‑за него ветры вихря ослабли и начали менять направление.

По словам Михаила Леуса, это может привести к тому, что арктический воздух двинется на юг и спровоцирует резкое похолодание в Северном полушарии.

Как учитывать прогнозы и не попасть впросак из‑за погоды

следите за ежедневными сводками крупных метеослужб — резкие смены тренда часто анонсируют за 3–5 дней;

проверяйте не только температуру, но и ветер и атмосферное давление: при прорыве арктического воздуха они меняются особенно заметно;

заранее готовьте зимнюю экипировку и продумывайте маршруты: в периоды резких похолоданий транспорт и дороги реагируют медленнее обычного;

не ориентируйтесь на «среднюю зиму» прошлых лет: из‑за ослабления вихря погода может быть более контрастной и непредсказуемой.

Прогнозы синоптиков помогают держать руку на пульсе: зная о возможных резких переменах, проще подстроиться и встретить холода во всеоружии.

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