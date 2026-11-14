Синоптики выпустили новый прогноз: вся зима будет теплее климатической нормы

Что известно о сезоне и как встретить его без суеты

Прогнозы на ближайшие месяцы звучат почти как шутка: зима собирается быть мягче, чем привыкли. Синоптики не обещают привычных крепких морозов, а специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова подтверждает: температурный фон окажется выше нормы. При этом погода не станет предсказуемой — перепады, дожди и внезапные заморозки всё ещё возможны.

Что говорят цифры

По данным Гидрометцентра, все зимние месяцы будут теплее климатической нормы. Точно предсказать количество осадков на весь сезон нельзя — такие расчёты делают только помесячно.

Ноябрь по осадкам ожидается близким к норме, а сама зима традиционно остаётся одним из самых сухих сезонов. При этом синоптик уверена: снег всё равно будет, просто его характер может отличаться от привычного — например, он будет чаще таять и выпадать волнами.

Ноябрь: переходный месяц

В ближайшие недели погода будет особенно переменчивой: возможны дожди, скачки температур и ночные заморозки. Циклоны могут быстро менять картину — ясный день легко сменяется мокрым снегом или дождём.

Именно в такие периоды особенно важно держать руку на пульсе и не полагаться на «по ощущениям», отмечает источник.

Как подготовиться к нестандартной зиме

Чтобы не ловить себя на мысли «я не был готов», стоит:

держать в доступе и тёплую, и демисезонную одежду — в один день пригодится куртка, в другой — лёгкое пальто;

заранее достать обувь с нескользящей подошвой: перепады через ноль быстро создают гололёд;

не убирать далеко зонт или дождевик — в тёплую зиму осадки нередко приходят в виде дождя;

следить за краткосрочными прогнозами: из‑за циклонов погода меняется стремительно, и лучше узнавать о переменах заранее.

Так получится спокойно пережить сезон и не зависеть от капризов календаря.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что синоптики неожиданно обновили прогноз на ноябрь.