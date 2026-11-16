Раньше их делала только бабушка — сейчас пеку сама: пышные пирожки с жареным луком и грибами

Помните эти пирожки в детстве у бабушки? Когда заходишь в дом и уже с порога тебя окутывает ароматом выпечки...

Пирожки могли быть с разной начинкой: картошка, капуста, лук с яйцом, с грибами или с мясом. Могу поспорить: вы уже пытались воспроизвести тот рецепт и снова окунуться в детство. Но навряд ли у вас получилось.

Все дело в правильном рецепте и нескольких хитростях. По этому рецепту вы сможете создать хрустящую корочку, воздушное тесто и теплую начинку из картофельного пюре с шампиньонами и золотистым луком.

Делаем тесто

Смешайте 300 мл тёплого кефира и 120 мл молока, добавьте 1 ч. л. соли и 1 ст. л. сахара, введите 7 г сухих дрожжей. Оставьте под полотенцем на 5–10 минут. Затем добавьте яйцо, 3 ст. л. растительного масла и 20 г растопленного сливочного. Постепенно всыпьте 640 г муки. Вымесите липковатое тесто на столе, дайте отдохнуть под крышкой, обомните и оставьте до увеличения в два раза.

Совет: не забивайте тесто мукой. Смажьте руки маслом при формовке — пирожки останутся воздушными.

Делаем начинку

Отварите 1 кг картофеля, слейте отвар и прогрейте пару минут на медленном огне. Добавьте 40 г сливочного масла и разомните в пюре. Два лука пассеруйте до золотистого цвета. 800 г шампиньонов нарежьте пластинками, сначала выпарите в сухой сковороде, затем обжарьте на смеси масел 5–7 минут. Соедините всё, поперчите.

Формовка и жарка

Разделите тесто на кусочки по 100–120 г, скатайте шарики и дайте полежать 10 минут. Сформируйте лепёшки, выложите начинку полоской, тщательно защипните края. Обжаривайте швом вниз в разогретом масле (слой около 1 см) по 3–4 минуты с каждой стороны. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце.