Городовой / Жизнь / Раньше их делала только бабушка — сейчас пеку сама: пышные пирожки с жареным луком и грибами

Раньше их делала только бабушка — сейчас пеку сама: пышные пирожки с жареным луком и грибами

Опубликовано: 16 ноября 2026 11:28
 Проверено редакцией
Раньше их делала только бабушка — сейчас пеку сама: пышные пирожки с жареным луком и грибами
Раньше их делала только бабушка — сейчас пеку сама: пышные пирожки с жареным луком и грибами
Городовой ру
Помните эти пирожки в детстве у бабушки? Когда заходишь в дом и уже с порога тебя окутывает ароматом выпечки...

Пирожки могли быть с разной начинкой: картошка, капуста, лук с яйцом, с грибами или с мясом. Могу поспорить: вы уже пытались воспроизвести тот рецепт и снова окунуться в детство. Но навряд ли у вас получилось.

Все дело в правильном рецепте и нескольких хитростях. По этому рецепту вы сможете создать хрустящую корочку, воздушное тесто и теплую начинку из картофельного пюре с шампиньонами и золотистым луком.

Делаем тесто

Смешайте 300 мл тёплого кефира и 120 мл молока, добавьте 1 ч. л. соли и 1 ст. л. сахара, введите 7 г сухих дрожжей. Оставьте под полотенцем на 5–10 минут. Затем добавьте яйцо, 3 ст. л. растительного масла и 20 г растопленного сливочного. Постепенно всыпьте 640 г муки. Вымесите липковатое тесто на столе, дайте отдохнуть под крышкой, обомните и оставьте до увеличения в два раза.

Совет: не забивайте тесто мукой. Смажьте руки маслом при формовке — пирожки останутся воздушными.

Делаем начинку

Отварите 1 кг картофеля, слейте отвар и прогрейте пару минут на медленном огне. Добавьте 40 г сливочного масла и разомните в пюре. Два лука пассеруйте до золотистого цвета. 800 г шампиньонов нарежьте пластинками, сначала выпарите в сухой сковороде, затем обжарьте на смеси масел 5–7 минут. Соедините всё, поперчите.

Формовка и жарка

Разделите тесто на кусочки по 100–120 г, скатайте шарики и дайте полежать 10 минут. Сформируйте лепёшки, выложите начинку полоской, тщательно защипните края. Обжаривайте швом вниз в разогретом масле (слой около 1 см) по 3–4 минуты с каждой стороны. Готовые пирожки выложите на бумажное полотенце.

Лайфхак: чтобы пирожки дольше оставались мягкими, после жарки сложите их в кастрюлю под крышку на пару минут. И не жалейте лука — он даёт сочность и аромат.

Автор:
Алина Владимирова
Жизнь РецептыКулинария
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Приложения виснут, карты обманывают: что происходит на заправках Петербурга Новости Петербурга
Капусту покупаю по 2 кочана: семья просит польское рагу — необычный рецепт в 1 кастрюле с картошкой и рёбрами Новости Петербурга
«МедиаКульт – 2026»: от экономики внимания до ИИ – главные тренды индустрии на одной площадке Общество
Пасха-2027: какие традиции идут от церкви, а какие придумал народ Полезное
Всего 3 пакетика по углам — и мыши носа не суют всю зиму: как защитить погреб без ядов и ловушек Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное Жизнь