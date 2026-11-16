Заливная пицца по-венециански: дел на 10 минут – а результат просто бомба

Проще пиццы не бывает

Пицца является эталонным продуктом благодаря сочетанию вкусовых качеств, универсальности и скорости приготовления.

Предлагаем вашему вниманию технологию приготовления венецианской заливной пиццы. Подготовка основы занимает не более 5 минут и заключается в смешивании ингредиентов с последующей термической обработкой в духовом шкафу.

Ингредиенты:

теплая вода — 200 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,75 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сыр — 50 г.

Для соуса:

томатная паста или протертые томаты — 100 г;

базилик и орегано — по 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль, сахар — по щепотке.

Порядок приготовления:

Соединить теплую воду с солью, сахаром и растительным маслом (допускается использование подсолнечного масла в качестве альтернативы).

Постепенно вводить муку в жидкость, контролируя консистенцию теста для предотвращения избыточной густоты.

Подготовить форму для выпекания, предварительно смазав ее поверхность растительным маслом.

Подготовьте форму, присыпав дно мукой, после чего равномерно распределите по ней тесто.

Смешайте томатную основу с измельченным чесноком, солью, сахаром и специями, затем аккуратно распределите полученный соус по поверхности теста. Поместите пиццу на нижний уровень духового шкафа, предварительно разогретого до 220 °C, и выпекайте в течение 17 минут.

Параллельно подготовьте сыр, натерев его на терке. По истечении 17 минут извлеките пиццу, распределите сыр по поверхности и верните в духовку еще на 10 минут. Поэтапное добавление сыра необходимо для сохранения его текстурных свойств, так как длительное воздействие высоких температур приводит к пересыханию продукта.

Фото сгенерировано ИИ

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