Сметана да 2 стакана сахара - варю нежные ириски: вкуснятина к чаю

Вкус этих конфет вы не забудете никогда

Если у вас есть полчаса свободного времени, то всего из 3-х ингредиентов вы приготовите вкусные сливочные ириски с карамельными нотками.

Ингредиенты

Вам потребуется:

сметана – 400 г;

сахар – 400 г;

сливочное масло – 80 г.

Способ приготовления

Перемешайте в кастрюле сметану и сахар. Варите на средне-слабом огне 25 минут, непрерывно помешивая массу. Она должна стать густой и светло-карамельной. Если вы передержите смесь и она станет темной, то конфетки получатся твердыми и жесткими.

Затем выключите конфорку, добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте.

Застелите форму для выпечки пищевой пленкой и перелейте в нее массу. Чуть остудите, накройте сверху пленкой и поставьте в холодильник на полчаса – а затем нарежьте на порционные карамельки.

Для разнообразия в готовую карамельную массу можно добавлять какао-порошок, шоколад, кунжут, орехи, сухофрукты.

Готовые конфеты храните в герметичном пластиковом контейнере или в стеклянной банке при комнатной температуре – и не дольше двух недель.