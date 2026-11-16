Скупаю в «Светофоре» искусственную траву, но на землю не стелю: интересный дизайнерский трюк — и старый забор выглядит круче нового
Есть один хитрый трюк, который решит эту проблему: искусственная трава для оформления декоративной стены.
Что подготовить
Закрепив искусственную траву на заборе, вы создадите эффект густого зеленого покрытия.
Вот что вам нужно:
- искусственная трава в панелях/рулонах;
- деревянные рейки для каркаса;
- крепежные стяжки или саморезы с широкими шайбами;
- рулетка, нож, шуруповерт.
Также можно купить декоративные кашпо и разместить их на заборе с настоящими цветами. Эффектно выглядят розовые пеларгонии и белые петунии.
Порядок действий
Очистите поверхность забора от загрязнений. Если есть острые выступы – устраните их. Также удостоверьтесь, что забор прочный и нигде не покосился: если доски подгнили, а столбы расшатались – исправьте это заранее.
Далее все просто: измерьте забор и нарежьте искусственную траву на соответствующие полотна.
Желательно оформить забор в виде прямоугольных панелей, а не единым материалом. Сделайте каркас из реек между столбами и окрасьте их в темно-коричневый или графитовый цвет. Внутри рам закрепите траву ворсом наружу. Убедитесь, что направление ворса совпадает, а стыки не видны.
В случае с сетчатым забором используйте крепежные стяжки, устанавливая их по краям и в центре покрытия. Если основание деревянное, нужны саморезы с широкими шайбами – их следует закрепить через подложку материала.
Зафиксируйте полотно в нескольких местах. Нижний край должен быть чуть выше поверхности земли. Между покрытием и сплошным деревянным забором оставьте небольшой зазор.