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Скупаю в «Светофоре» искусственную траву, но на землю не стелю: интересный дизайнерский трюк — и старый забор выглядит круче нового

Опубликовано: 16 ноября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Скупаю в «Светофоре» искусственную траву, но на землю не стелю: интересный дизайнерский трюк — и старый забор выглядит круче нового
Скупаю в «Светофоре» искусственную траву, но на землю не стелю: интересный дизайнерский трюк — и старый забор выглядит круче нового
Городовой ру
Если ваш старый дачный забор портит впечатление от участка, необязательно полностью его менять или окрашивать.

Есть один хитрый трюк, который решит эту проблему: искусственная трава для оформления декоративной стены.

Что подготовить

Закрепив искусственную траву на заборе, вы создадите эффект густого зеленого покрытия.

Вот что вам нужно:

  • искусственная трава в панелях/рулонах;
  • деревянные рейки для каркаса;
  • крепежные стяжки или саморезы с широкими шайбами;
  • рулетка, нож, шуруповерт.

Также можно купить декоративные кашпо и разместить их на заборе с настоящими цветами. Эффектно выглядят розовые пеларгонии и белые петунии.

Порядок действий

Очистите поверхность забора от загрязнений. Если есть острые выступы – устраните их. Также удостоверьтесь, что забор прочный и нигде не покосился: если доски подгнили, а столбы расшатались – исправьте это заранее.

Далее все просто: измерьте забор и нарежьте искусственную траву на соответствующие полотна.

Желательно оформить забор в виде прямоугольных панелей, а не единым материалом. Сделайте каркас из реек между столбами и окрасьте их в темно-коричневый или графитовый цвет. Внутри рам закрепите траву ворсом наружу. Убедитесь, что направление ворса совпадает, а стыки не видны.

В случае с сетчатым забором используйте крепежные стяжки, устанавливая их по краям и в центре покрытия. Если основание деревянное, нужны саморезы с широкими шайбами – их следует закрепить через подложку материала.

Зафиксируйте полотно в нескольких местах. Нижний край должен быть чуть выше поверхности земли. Между покрытием и сплошным деревянным забором оставьте небольшой зазор.

Автор:
Татьяна Идулбаева
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