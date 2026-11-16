Как получить наследство, если умерший завещал всё другому человеку

Завещание не решает судьбу всего имущества.

Даже если квартира и деньги отписаны одному человеку, часть наследства может уйти тем, кого в документе нет. Закон защищает несколько категорий граждан. Разберитесь, попадаете ли вы в их число.

Кто вправе претендовать

Статья 1149 ГК РФ защищает несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, нетрудоспособных супругов и родителей. Отдельно — нетрудоспособные иждивенцы. Родственники, не призванные к наследованию, доказывают содержание умершим не меньше года до смерти. Посторонние для очереди граждане подтверждают еще и совместное проживание. Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет также попадают под защиту.

Как считают размер

Защищенному наследнику причитается минимум половина того, что он получил бы по закону. Сначала определяют круг наследников и их доли, затем выделяют половину. В расчет идет вся масса, а не только завещанное. Сначала берут из незавещанной части, при нехватке — из завещанной. Все полученное по другим основаниям засчитывается.

Когда суд урежет долю

Право не безусловно. Суд может уменьшить долю или отказать, если ее выделение лишит наследника по завещанию жилья или основного дохода, которым он пользовался при жизни умершего. Пример: квартира завещана тому, кто в ней жил, а долю требует родственник, никогда там не проживавший. Суд взвешивает положение обеих сторон.

Оформите в срок

Подайте заявление нотариусу, ведущему дело, и подтвердите основания: родство, нетрудоспособность, иждивение. Срок принятия — 6 месяцев со дня смерти. Пропуск опасен: восстановить можно через суд при уважительных причинах. Отказ от доли допустим, но передать ее конкретному человеку нельзя — статья 1158 ГК РФ запрещает направленный отказ.