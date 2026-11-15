Заливаю сливки в полторашку — через 10 минут получаю домашнее масло: нежнее пломбира, с тонким молочным ароматом

Как приготовить домашнее сливочное масло

Для приготовления домашнего сливочного масла не потребуется профессиональное оборудование или миксер. Хватит лишь одной бутылки. Постепенно сливки будут сгущаться, становясь золотистой массой.

Секрет домашнего масла заключается лишь в энергичном встряхивании. Благодаря этому жировые шарики соединяются, а жидкость оказывается отдельно.

Что потребуется

400 мл сливок 33%, щепотка соли, вода - для промывания.

Перемешивать сливки нужно в полуторалитровой бутылке. Она должна быть чистой и подсушенной.

Как готовить

Холодные сливки переливаем в бутылку, закрываем ее и начинаем сильно трясти. Постепенно сливки будут становиться более густыми, после чего они начнут распадаться на комочки и жидкость. Это должно произойти примерно через 10 минут.

Продолжаем встряхивать бутылку до тех пор, пока жирные комочки не соберутся вместе. Сливаем жидкость, разрезаем бутылку ножницами. Инструмент должен быть чистым.

Как сделать масло нежным

Извлекаем масло из бутылки, перекладываем его в тару с ледяной водой. Начинаем разминать, что позволит выйти остаткам влаги. Воду меняем несколько раз, добавляем соль, после чего придаем маслу нужную форму.

Из 400 мл сливок можно приготовить 150 г масла. Домашний продукт отлично сочетается с бутербродами, выпечкой. Он имеет особенно сливочный и нежный вкус. Готовое масло следует хранить в холодильнике, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пробовала готовить масло из сливок, которые имеют жирность 35%. Оно получилось мягким, из-за чего его удобно намазывать на хлеб. Способ с бутылкой позволяет оставить посуду чистой, при этом выручит тех, у кого нет миксера.

Фото: Сгенерировано ИИ

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