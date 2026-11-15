С первым снегом покупаю на дачу 2 кг соды — и не мучаюсь, как городские: мой главный лайфхак

Дачные лайфхаки с пищевой содой

Дачный сезон уже завершен, но садоводам расслабляться рано. Еще нужно успеть убрать инвентарь, очистить теплицу и закрыть дом на зиму. Для этих целей достаточно обычной пищевой соды. Копеечный порошок превзойдет любую покупную химию. Как правильно использовать чистящее средство?

Мытье теплицы

После завершения сезона теплица из поликарбоната нуждается в уборке, ведь она покрывается грязью, пылью. Сода поможет очистить покрытие, при этом не оставит царапин.

В теплую воду добавьте соду, размешайте, что позволит получить чистящий раствор. Изначально вымойте теплицу без средства, используя воду. После этого приступайте к чистке содой. Порошок нельзя использовать в сухом виде.

Поглощение запахов в шкафах и холодильнике

Если холодильник отключить, то в нем появится неприятный запах. Такая же ситуация способна наблюдаться с пустыми шкафами. Сода прекрасно поглощает посторонние “ароматы”. Вымойте все поверхности, дайте подсохнуть и поставьте емкости с сухой содой. Порошок также будет и освежать воздух, если добавить немного эфирного масла.

Мытье садового инвентаря и мебели

Любые инструменты, ведра, горшки, стулья, столы не стоит убирать на хранение до тех пор, пока вы не очистите их с помощью соды. Разведите порошок в воде, нанесите его на инвентарь и мебель. Смойте средство и дайте подсохнуть, сообщает leplants.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует соду на даче и в других целях. Порошок помогает от муравьев и прочих вредителей, уничтожает мучнистую росу и другие грибки, позволяет справиться с сорняками.

Фото: Сгенерировано ИИ

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