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Беру скумбрию да сахар: готовлю сало по-норвежски - нежнее сливочного масла

Опубликовано: 15 ноября 2026 18:08
 Проверено редакцией
Беру скумбрию да сахар: готовлю сало по-норвежски - нежнее сливочного масла
Беру скумбрию да сахар: готовлю сало по-норвежски - нежнее сливочного масла
Городовой ру
Этот способ засолки популярен в северных странах, в том числе в Норвегии, и подходит для любой рыбы.

Готовить удобно из скумбрии, а блюдо часто называют рыбным салом. Ценность в том, что закуску можно сделать впрок, убрать в морозилку и достать к столу, когда нужно. Подавайте с бородинским хлебом или просто с картошкой — вкусно и выглядит достойно. Можно даже на новогодний стол поставить.

Какие продукты нужны

На две скумбрии потребуется по столовой ложке соли и сахара, половина чайной ложки черного перца. Для начинки подготовьте 50–100 г укропа, два зубчика чеснока и 1–2 столовые ложки растительного масла.

Способ приготовления

Разморозьте рыбу, срежьте голову, удалите внутренности и отделите косточки. Получившиеся филе посыпьте смесью соли, сахара и перца. Укроп мелко порубите, добавьте чеснок через пресс и нерафинированное подсолнечное масло, перемешайте.

На одно филе выложите половину начинки, накройте вторым филе и заверните в пищевую пленку. Повторите со второй рыбой. Уберите на сутки в холодильник, затем отправьте в морозильную камеру. Когда замерзнет, можно разрезать и пробовать.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга РецептыКулинария
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