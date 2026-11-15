Красить брови и делать перманент больше не актуально: что выбирают модницы сейчас

Модные тенденции с бровями существенно поменяли вектор

Яркие брови, которые имели заметное очертание, окончательно вышли из моды. Также потеряли актуальность и брови-ниточки, заливка бровей хной или пудровый перманент. Такие техники способны прибавлять возраст.

Сейчас популярность набирает естественная текстура, сохранение своей формы, а также небольшая небрежность. Девушки все чаще принимают новый тренд, отказываясь от привычных техник.

Переход к анатомической форме

Основой стали брови, которые выглядят так, словно к ним вообще не прикасался мастер. Раньше лицо пытались подогнать под шаблон, но теперь стараются лишь слегка улучшить естественные брови. Мастера не выщипывают волоски под линию, ведь они убирают их точечно.

Во время коррекции также отдают предпочтение минимализму. У переносицы брови оставляют в природном направлении, не занижают уголок. Если волоски светлые, то их могут слегка затонировать, не оставляя следов на коже, сообщает бьюти-эксперт Анна Коваленко в беседе с KU66.RU.

Что пришло на замену татуажу и окрашиванию

Популярность набирают средства для фиксации бровей, которые дают легкий результат.

Что подойдет для ухода за бровями:

прозрачный гель и мыло;

лайнеры с микрокистью для прорисовки волосков;

сыворотки с натуральными маслами для роста бровей.

Ламинирование бровей также ушло в прошлое, ведь теперь мастера начали делать долговременное кондиционирование. Эта процедура делает брови послушными без эффекта приклеивания.

Совет

Перед любой процедурой с бровями нужно выбрать хорошего мастера. Лучше всего смотреть не только портфолио, но и читать отзывы, где есть фотографии.

Фото: Сгенерировано ИИ

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