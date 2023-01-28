Индустрия моды

Не упустите свой шанс.
Не окажитесь в числе безвкусных дам.
Эта деталь сведет на нет все усилия.
Они только кажутся универсальными.
С этой формой красавицей точно не станете.
Больше не нужно ломать голову.
Результат поверг в шок даже мастеров.
И не придется раскошеливаться на новую.
Вдруг вы тоже совершаете грубейшую ошибку.
Эксперт предупредила о неблагоприятных последствиях.
Согреетесь и сразите всех наповал.
Вещи таких оттенков лучше убрать в шкаф подальше.
Не повторяйте непростительных ошибок.
Иначе примут за дурнушку.
Наверняка в вашем шкафу такая тоже завалялась.
Мало купить трендовую одежду.
По совету стилиста можно помолодеть, просто сменив прическу.
Отлично впишется в любой образ.
Не совершайте стильной ошибки.
Сегодня такое даже в голову не придет.