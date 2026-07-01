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Закусочный торт «Улетный кабачок»: он сведет с ума всех гостей — а готовится проще простого

Опубликовано: 1 июля 2026 08:45
 Проверено редакцией
Закусочный торт «Улетный кабачок»: он сведет с ума всех гостей — а готовится проще простого
Закусочный торт «Улетный кабачок»: он сведет с ума всех гостей — а готовится проще простого
Городовой ру
Необычное блюдо из кабачков

Представляем вашему вниманию изысканный закусочный торт из кабачков, который станет идеальным решением для тех, кто ценит простоту и доступность ингредиентов. Это блюдо отличается экономичностью в приготовлении и не требует временных затрат.

Особое преимущество рецепта заключается в отсутствии необходимости использования духового шкафа. Приготовление коржей осуществляется на сковороде, что существенно упрощает процесс и сокращает время готовки.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 1 кг;
  • Сметана — 350 гр;
  • Яйца — 5 шт;
  • Мука — 1 стакан;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Растительное масло — для жарки;
  • Черный перец — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Тщательно вымойте кабачки и измельчите их на терке. Важно удалить избыточную жидкость путем отжима.

В подготовленную овощную массу добавьте яйца, муку, соль и перец, затем тщательно перемешайте. Полученное тесто выложите на разогретую сковороду с растительным маслом, формируя блин. Обжаривайте до образования золотистой корочки.

Соедините сметану, измельченный чеснок и выбранные специи. Охлажденные коржи следует промазать приготовленной сметанной смесью. Повторяйте данную процедуру, выкладывая слои. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить вкусные пирожки с капустой.

Автор:
Ксения Давыдова
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