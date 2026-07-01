Закусочный торт «Улетный кабачок»: он сведет с ума всех гостей — а готовится проще простого

Представляем вашему вниманию изысканный закусочный торт из кабачков, который станет идеальным решением для тех, кто ценит простоту и доступность ингредиентов. Это блюдо отличается экономичностью в приготовлении и не требует временных затрат.
Особое преимущество рецепта заключается в отсутствии необходимости использования духового шкафа. Приготовление коржей осуществляется на сковороде, что существенно упрощает процесс и сокращает время готовки.
Ингредиенты:
- Кабачки — 1 кг;
- Сметана — 350 гр;
- Яйца — 5 шт;
- Мука — 1 стакан;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Растительное масло — для жарки;
- Черный перец — по вкусу;
- Соль — по вкусу.
Процесс приготовления:
Тщательно вымойте кабачки и измельчите их на терке. Важно удалить избыточную жидкость путем отжима.
В подготовленную овощную массу добавьте яйца, муку, соль и перец, затем тщательно перемешайте. Полученное тесто выложите на разогретую сковороду с растительным маслом, формируя блин. Обжаривайте до образования золотистой корочки.
Соедините сметану, измельченный чеснок и выбранные специи. Охлажденные коржи следует промазать приготовленной сметанной смесью. Повторяйте данную процедуру, выкладывая слои. Приятного аппетита!
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