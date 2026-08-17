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Топ-5 стильных пар обуви для межсезонья – в них удобно ходить весь день

Опубликовано: 17 августа 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Топ-5 стильных пар обуви для межсезонья – в них удобно ходить весь день
фото legion-media
Какие пары стоит взять на заметку и как носить их с комфортом

Осень больше не повод жертвовать удобством ради моды: в сезоне‑2026 дизайнеры сделали ставку на обувь, в которой можно провести весь день и при этом выглядеть стильно.

Переходный период капризен — утром прохладно, днём тепло, а к вечеру хочется просто снять туфли. К счастью, актуальные модели закрывают все эти сценарии.

Топ‑5 моделей для межсезонья

Лоферы — бессменная классика: лёгкие, с квадратным или заострённым носом, они уместны и в офисе, и на прогулке.

Дерби со шнуровкой — чуть строже, но не менее удобны; особенно удачно смотрятся с платьями и лаконичными брюками.

Кроссовки в ретростиле 70–80‑х — вариант для долгих прогулок: замша, нейлон и сдержанные оттенки делают их уместными даже с пальто.

Лодочки с устойчивым каблуком и квадратным мысом — элегантная альтернатива острым моделям: выглядят нарядно, но не заставляют страдать.

Высокие сапоги с прямым голенищем и устойчивой подошвой — практичный акцент: чёрные и коричневые универсальны, бордовые — стильный акцент.

Практические советы: как выбрать и носить без дискомфорта

  • обращайте внимание на колодку: даже модный силуэт не спасёт, если ноге тесно;
  • выбирайте устойчивый каблук 5–8 см — он смотрится эффектно и гораздо удобнее шпильки;
  • для лоферов с носками берите модель с небольшим запасом по длине — пальцам должно быть свободно;
  • заранее подбирайте сапоги: востребованные размеры быстро разбирают, а в сентябре уже могут пригодиться.

Вывод

В сезоне‑2026 мода и комфорт наконец сошлись: актуальные модели рассчитаны на реальный ритм города. Главное — выбирать не только по внешнему виду, но и по удобству колодки и посадке. Тогда даже насыщенный день не испортит ни настроение, ни ноги, подчеркивает источник.

Личный опыт автора

Раньше гналась за остромодными силуэтами — к вечеру ноги гудели. В прошлом сезоне выбрала лоферы с удобной колодкой — и не пожалела: носила каждый день. Теперь при выборе обуви сначала пробую пройтись по магазину — если сразу неудобно, даже самая красивая пара не нужна.

Ранее «Городовой» рассказывал, из каких мелочей складывается осенний образ 2026.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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