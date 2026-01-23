Городовой / Город / Шуба, которая стройнит: дизайнер разоблачил неожиданный фасон для идеального силуэта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вместо хлеба — вот эти крекеры: я добавляю томатную пасту, и они хрустят, как сухарики, но вкуснее в сто раз Полезное
Шаверма-золотая жила: почему питерские продавцы теперь богаче молодых айтишников Город
Турчанки не могут спать, если дома пыльно: научили меня убирать редко, но капитально Полезное
На какой высоте над уровнем моря находится Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
38-е место у туалета — это мой личный трон: как я перестал бояться плацкарта и стал спать лучше, чем в купе Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Шуба, которая стройнит: дизайнер разоблачил неожиданный фасон для идеального силуэта

Опубликовано: 23 января 2026 08:45
 Проверено редакцией
Шуба, которая стройнит: дизайнер разоблачил неожиданный фасон для идеального силуэта
Шуба, которая стройнит: дизайнер разоблачил неожиданный фасон для идеального силуэта
Global Look Press / Andrey Arkusha

В сезоне 2026 года меховые изделия остаются актуальными, но важно понимать, с чем их сочетать, чтобы образ выглядел гармонично. Алексей Егоров, возглавляющий Московский художественно-промышленный институт и обладающий профессиональными знаниями в моде, советует использовать аксессуары с простыми формами, чтобы поддержать утончённость наряда и избежать лишней массивности.

По словам дизайнера, изделия из меха светлой палитры с длинным ворсом способны зрительно сделать фигуру полнее. Исправить этот эффект можно при помощи одежды с чёткой линией кроя и плотной фактурой. Среди универсальных цветов он выделяет графитовый и оттенок шоколада, а яркие или «кислотные» варианты рекомендует обходить стороной.

Егоров приводит конкретные приёмы, позволяющие визуально скорректировать пропорции. Например, пуговицы, пришитые ближе к центру, а не по краю, сделают область груди более изящной, а карманы в боковых швах скроют линию талии. Чтобы создать выразительность лица, лучше выбирать модели с воротником-стойкой вместо широких шалей.

Дизайнер отмечает важность баланса элементов одежды.

«Объёмный верх требует узкого низа. Пушистая шуба — облегающих брюк или юбки-карандаша. Меховой жакет с чёткой линией плеча — прямых джинсов и сапог-труб. Так образ выглядит продуманным, а не случайным», — сказал Егоров.

Для дополнения образа рекомендуются лаконичные кожаные сумки и сдержанные украшения, без крупных деталей и блестящих элементов. Для ежедневных городских выходов, по мнению эксперта, подойдут короткие модели вроде меховых курток или полушубков, которые удобно сочетать с прямыми джинсами и водолазками. Длинные меховые изделия, считает он, лучше оставить для торжественных событий.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью