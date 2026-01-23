Шуба, которая стройнит: дизайнер разоблачил неожиданный фасон для идеального силуэта

В сезоне 2026 года меховые изделия остаются актуальными, но важно понимать, с чем их сочетать, чтобы образ выглядел гармонично. Алексей Егоров, возглавляющий Московский художественно-промышленный институт и обладающий профессиональными знаниями в моде, советует использовать аксессуары с простыми формами, чтобы поддержать утончённость наряда и избежать лишней массивности.

По словам дизайнера, изделия из меха светлой палитры с длинным ворсом способны зрительно сделать фигуру полнее. Исправить этот эффект можно при помощи одежды с чёткой линией кроя и плотной фактурой. Среди универсальных цветов он выделяет графитовый и оттенок шоколада, а яркие или «кислотные» варианты рекомендует обходить стороной.

Егоров приводит конкретные приёмы, позволяющие визуально скорректировать пропорции. Например, пуговицы, пришитые ближе к центру, а не по краю, сделают область груди более изящной, а карманы в боковых швах скроют линию талии. Чтобы создать выразительность лица, лучше выбирать модели с воротником-стойкой вместо широких шалей.

Дизайнер отмечает важность баланса элементов одежды.

«Объёмный верх требует узкого низа. Пушистая шуба — облегающих брюк или юбки-карандаша. Меховой жакет с чёткой линией плеча — прямых джинсов и сапог-труб. Так образ выглядит продуманным, а не случайным», — сказал Егоров.

Для дополнения образа рекомендуются лаконичные кожаные сумки и сдержанные украшения, без крупных деталей и блестящих элементов. Для ежедневных городских выходов, по мнению эксперта, подойдут короткие модели вроде меховых курток или полушубков, которые удобно сочетать с прямыми джинсами и водолазками. Длинные меховые изделия, считает он, лучше оставить для торжественных событий.

