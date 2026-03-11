Из 100500 сортов выбираю только эти 3: томаты, которые растут всегда, везде и в любую погоду - список от агронома Давыдовой

Каждый огородник хоть раз сталкивался с тем, что здоровые на вид кусты томатов внезапно начинают болеть и урожай погибает. Причина - грибковые и вирусные инфекции, которые особенно любят влажную погоду.
Борьба с ними отнимает много сил и времени. Но есть и другой путь: выбрать сорта с крепким иммунитетом, которые дадут урожай даже при минимуме обработок. О таких сортах рассказывает агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.
Томат "Настенька"
Его главная фишка - умение приспосабливаться к любым условиям. Кусты вырастают среднего размера, не раскидистые. Поэтому не занимают много места ни в теплице, ни на грядке.
"Настенька" имеет мощные корни и густую листву. Плоды у нее мясистые, с насыщенным вкусом, тонкой шкуркой. Они хороши и в салатах, и в банках", - сообщила садовод.
Даже если лето выдалось прохладным и сырым, этот сорт не оставит без заготовок.
Томат "Краснобай"
Его ценят за ранний урожай и крупные, сочные плоды с классическим вкусом. Кусты у него крепкие, облиственные, спокойно переносят жару, засуху и резкие перепады температуры. Для регионов, где фитофтора - обычное дело, это настоящая находка.
"Этот сорт практически не заражается болезнями даже в неблагоприятные годы. Если посадить его по правилам, можно забыть про бесконечные опрыскивания. Плюс ко всему, плоды отлично лежат и переносят перевозку - можно не переживать, что урожай испортится до первых заморозков", - сказала агроном Давыдова.
Томат "Президент"
Когда речь заходит о действительно мощном иммунитете, Президент занимает первые строчки во всех рейтингах. Этот гибрид специально создавали для борьбы с самыми распространенными болезнями. И он справляется на отлично.
Завязи образуются и в жару, и в прохладу. Кусты не поражаются бактериозами и вирусами, которые часто губят посадки к концу лета.
"Сам куст крепкий, не разваливается под тяжестью плодов. А сами томаты - ровные, гладкие, будто с картинки. Они вкусные в свежем виде и отлично раскрываются в маринадах", - отмечает агроном.
Те, кто хотя бы раз закатал банку с "Президентом", понимают, почему этот сорт называют элитным. Удобство, стабильность и отличный вкус - вот за что его выбирают дальновидные огородники.
