Из 100500 сортов выбираю только эти 3: томаты, которые растут всегда, везде и в любую погоду - список от агронома Давыдовой

Проверенные сорта томатов с крепким иммунитетом

Каждый огородник хоть раз сталкивался с тем, что здоровые на вид кусты томатов внезапно начинают болеть и урожай погибает. Причина - грибковые и вирусные инфекции, которые особенно любят влажную погоду.

Борьба с ними отнимает много сил и времени. Но есть и другой путь: выбрать сорта с крепким иммунитетом, которые дадут урожай даже при минимуме обработок. О таких сортах рассказывает агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Томат "Настенька"

Его главная фишка - умение приспосабливаться к любым условиям. Кусты вырастают среднего размера, не раскидистые. Поэтому не занимают много места ни в теплице, ни на грядке.

"Настенька" имеет мощные корни и густую листву. Плоды у нее мясистые, с насыщенным вкусом, тонкой шкуркой. Они хороши и в салатах, и в банках", - сообщила садовод.

Даже если лето выдалось прохладным и сырым, этот сорт не оставит без заготовок.

Томат "Краснобай"

Его ценят за ранний урожай и крупные, сочные плоды с классическим вкусом. Кусты у него крепкие, облиственные, спокойно переносят жару, засуху и резкие перепады температуры. Для регионов, где фитофтора - обычное дело, это настоящая находка.

"Этот сорт практически не заражается болезнями даже в неблагоприятные годы. Если посадить его по правилам, можно забыть про бесконечные опрыскивания. Плюс ко всему, плоды отлично лежат и переносят перевозку - можно не переживать, что урожай испортится до первых заморозков", - сказала агроном Давыдова.

Томат "Президент"

Когда речь заходит о действительно мощном иммунитете, Президент занимает первые строчки во всех рейтингах. Этот гибрид специально создавали для борьбы с самыми распространенными болезнями. И он справляется на отлично.

Завязи образуются и в жару, и в прохладу. Кусты не поражаются бактериозами и вирусами, которые часто губят посадки к концу лета.

"Сам куст крепкий, не разваливается под тяжестью плодов. А сами томаты - ровные, гладкие, будто с картинки. Они вкусные в свежем виде и отлично раскрываются в маринадах", - отмечает агроном.

Те, кто хотя бы раз закатал банку с "Президентом", понимают, почему этот сорт называют элитным. Удобство, стабильность и отличный вкус - вот за что его выбирают дальновидные огородники.

