Забудьте про пересадки в Дубае и маршрутки из Адлера: Петербург открывает прямое небо в Абхазию и на Цейлон

Список прямых авиарейсов скоро пополнится. Рассказываем, куда петербуржцы смогут улететь без лишней мороки с пересадками.
Сухум: забудьте о долгих переездах из Сочи
Раньше поездка в Абхазию из Петербурга напоминала квест. Нужно было долететь до Сочи, потом долго стоять на границе и ехать на маршрутке или поезде. Скоро всё станет проще.
Власти Петербурга уже договариваются о запуске прямых рейсов в Сухум, сообщает «ДП» со ссылкой на вице-губернатора города на Неве Кирилла Полякова.
Что известно сейчас:
- Самолеты будут летать минимум два раза в неделю.
- Причина простая — туристов стало очень много, и летать через другие города неудобно.
Шри-Ланка: экзотика станет ближе
Второе направление, которое сейчас обсуждают — Шри-Ланка. Сейчас, чтобы добраться до этого острова с чаем и океаном, приходится лететь либо через Москву, либо через Дубай или Доху. Это долго и часто дорого.
Шри-Ланка очень популярна у жителей Северной столицы. А прямой перелет из Пулково может занять около 9–10 часов. Это гораздо приятнее, чем сутки в пути с пересадками.
Вопрос обсуждали на крупном транспортном форуме. Власти Петербурга уверены, что спрос на билеты будет огромным.