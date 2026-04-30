Забудьте про пересадки в Дубае и маршрутки из Адлера: Петербург открывает прямое небо в Абхазию и на Цейлон

Опубликовано: 30 апреля 2026 23:36
 Проверено редакцией
Авиасообщение с Сухумом возобновилось после 30-летнего перерыва.

Список прямых авиарейсов скоро пополнится. Рассказываем, куда петербуржцы смогут улететь без лишней мороки с пересадками.

Сухум: забудьте о долгих переездах из Сочи

Раньше поездка в Абхазию из Петербурга напоминала квест. Нужно было долететь до Сочи, потом долго стоять на границе и ехать на маршрутке или поезде. Скоро всё станет проще.

Власти Петербурга уже договариваются о запуске прямых рейсов в Сухум, сообщает «ДП» со ссылкой на вице-губернатора города на Неве Кирилла Полякова.

Что известно сейчас:

  • Самолеты будут летать минимум два раза в неделю.
  • Причина простая — туристов стало очень много, и летать через другие города неудобно.

Шри-Ланка: экзотика станет ближе

Второе направление, которое сейчас обсуждают — Шри-Ланка. Сейчас, чтобы добраться до этого острова с чаем и океаном, приходится лететь либо через Москву, либо через Дубай или Доху. Это долго и часто дорого.

Шри-Ланка очень популярна у жителей Северной столицы. А прямой перелет из Пулково может занять около 9–10 часов. Это гораздо приятнее, чем сутки в пути с пересадками.

Вопрос обсуждали на крупном транспортном форуме. Власти Петербурга уверены, что спрос на билеты будет огромным.

