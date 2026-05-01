Стимуляторы цветения – в мусорку: эта «волшебная» вода сработает лучше – орхидеи взорвутся бутонами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Воскресенье, полдень, живой звук: секретный маршрут для тех, кто хочет услышать «голос» старого Петербурга Город
Забудьте про пересадки в Дубае и маршрутки из Адлера: Петербург открывает прямое небо в Абхазию и на Цейлон Город
Где находится лучший курорт России - влюбитесь в него с первого взгляда: намного дешевле Сочи Полезное
Не просто мясо на огне: как пюре из лука превращает обычный шашлык в кулинарный шедевр Город
Если снизился урожай клубники – срочно избавляемся от «мужских» кустов: премудрость продвинутых дачников Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Стимуляторы цветения – в мусорку: эта «волшебная» вода сработает лучше – орхидеи взорвутся бутонами

Опубликовано: 1 мая 2026 00:12
 Проверено редакцией
Стимуляторы цветения – в мусорку: эта «волшебная» вода сработает лучше – орхидеи взорвутся бутонами
Стимуляторы цветения – в мусорку: эта «волшебная» вода сработает лучше – орхидеи взорвутся бутонами
legion-media
Полезный отвар для капризной орхидеи

В мире насчитывается более 35 000 видов орхидей. Эти эпифитные растения, чьи воздушные корни прикрепляются к деревьям или камням, высоко ценятся садоводами за их изящество и исключительную красоту.

Орхидеи требуют тщательного ухода, поскольку любые неблагоприятные условия могут негативно сказаться на их состоянии. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по обеспечению продолжительного цветения и стимулированию образования новых бутонов.

Польза рисовой воды

В качестве эффективной подкормки для орхидей рекомендуется использовать воду, оставшуюся после варки риса. В процессе приготовления крупа выделяет витамины группы B, а также калий, магний и углеводы. Эти элементы способствуют бутонизации растений и продлевают период цветения.

Как приготовить отвар

Важно варить рис без добавления соли и других специй, чтобы избежать повреждения орхидеи. После варки рис необходимо процедить, остудить полученную воду и полить растение под корень, избегая попадания на листья. Такую подкормку следует применять один раз в неделю.

При таком уходе цветение орхидей будет обильным, насыщенным и пышным.

Ранее мы рассказали, как обеспечить мощную бутонизацию комнатной герани.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью