Стимуляторы цветения – в мусорку: эта «волшебная» вода сработает лучше – орхидеи взорвутся бутонами

В мире насчитывается более 35 000 видов орхидей. Эти эпифитные растения, чьи воздушные корни прикрепляются к деревьям или камням, высоко ценятся садоводами за их изящество и исключительную красоту.
Орхидеи требуют тщательного ухода, поскольку любые неблагоприятные условия могут негативно сказаться на их состоянии. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по обеспечению продолжительного цветения и стимулированию образования новых бутонов.
Польза рисовой воды
В качестве эффективной подкормки для орхидей рекомендуется использовать воду, оставшуюся после варки риса. В процессе приготовления крупа выделяет витамины группы B, а также калий, магний и углеводы. Эти элементы способствуют бутонизации растений и продлевают период цветения.
Как приготовить отвар
Важно варить рис без добавления соли и других специй, чтобы избежать повреждения орхидеи. После варки рис необходимо процедить, остудить полученную воду и полить растение под корень, избегая попадания на листья. Такую подкормку следует применять один раз в неделю.
При таком уходе цветение орхидей будет обильным, насыщенным и пышным.
