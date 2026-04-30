Шинкую пекинку и заворачиваю в лаваш: нашёл вариант быстрой и сытной закуски к праздничному столу

Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное перед приходом гостей, я готовлю именно эту закуску. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно, просто, быстро".
Ингредиенты:
-
лаваш — 1 лист,
-
пекинская капуста — 100 г,
-
морковь по-корейски — 100 г,
-
сыр — 100 г,
-
зелень — 20 г,
-
майонез — по вкусу,
-
чеснок — 1 зубчик (по желанию).
Приготовление
Сначала занимаюсь начинкой. Пекинскую капусту шинкую тонкой соломкой, сыр натираю на крупной тёрке, зелень мелко рублю.
Если хочется более яркого вкуса, смешиваю майонез с пропущенным через пресс чесноком.
Лист лаваша раскладываю на столе и равномерно смазываю майонезом, оставляя небольшой край без начинки.
Выкладываю начинку слоями: сначала корейскую морковь, затем капусту, сверху сыр и зелень. Распределяю всё равномерно. Аккуратно сворачиваю плотный рулет, слегка прижимая, чтобы он держал форму. Край смазываю майонезом и фиксирую.
Заворачиваю рулет в плёнку и убираю в холодильник минимум на 30 минут — так он пропитается и будет легче нарезаться.
Перед подачей нарезаю на аккуратные кусочки.
Примерное время приготовления: 10 минут + 30 минут на охлаждение
