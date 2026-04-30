Шинкую пекинку и заворачиваю в лаваш: нашёл вариант быстрой и сытной закуски к праздничному столу
Шинкую пекинку и заворачиваю в лаваш: нашёл вариант быстрой и сытной закуски к праздничному столу

Опубликовано: 30 апреля 2026 20:01
 Проверено редакцией
Быстрая закуска с хрустящей капустой и пикантной морковкой внутри.

Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное перед приходом гостей, я готовлю именно эту закуску. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусно, просто, быстро".

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 лист,

  • пекинская капуста — 100 г,

  • морковь по-корейски — 100 г,

  • сыр — 100 г,

  • зелень — 20 г,

  • майонез — по вкусу,

  • чеснок — 1 зубчик (по желанию).

Приготовление

Сначала занимаюсь начинкой. Пекинскую капусту шинкую тонкой соломкой, сыр натираю на крупной тёрке, зелень мелко рублю.

Если хочется более яркого вкуса, смешиваю майонез с пропущенным через пресс чесноком.

Шинкую пекинку и заворачиваю в лаваш: нашёл вариант быстрой и сытной закуски к праздничному столу - image 1

Лист лаваша раскладываю на столе и равномерно смазываю майонезом, оставляя небольшой край без начинки.

Выкладываю начинку слоями: сначала корейскую морковь, затем капусту, сверху сыр и зелень. Распределяю всё равномерно. Аккуратно сворачиваю плотный рулет, слегка прижимая, чтобы он держал форму. Край смазываю майонезом и фиксирую.

Заворачиваю рулет в плёнку и убираю в холодильник минимум на 30 минут — так он пропитается и будет легче нарезаться.

Перед подачей нарезаю на аккуратные кусочки.

Примерное время приготовления: 10 минут + 30 минут на охлаждение

Ранее мы писали о том, как приготовить ленивую лепёшку на сковороде.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
