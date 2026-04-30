Ленивая лепёшка на сковороде: бюджетный ужин за 20 минут, который съедают до последнего кусочка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От ночных заморозков до +23 за одни сутки: какая погодп будет в Петербурге в первые майские праздники Город
Реакция быстрее человеческой и броня из спецлака: как устроены первые вагоны нашей ВСМ Город
Почему Поцелуев мост в Санкт-Петербурге так называется? Вопросы о Петербурге
Из 100500 сортов в 2026 году выбираю чёрный: красота и польза в одном флаконе – ухаживать проще простого Полезное
Как добраться от Санкт-Петербурга до Йошкар-Олы? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Ленивая лепёшка на сковороде: бюджетный ужин за 20 минут, который съедают до последнего кусочка

Опубликовано: 30 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Городовой ру
Готовлю интересный ужин всего из пары картофелин и яиц.

Обожаю этот рецепт за вкус жареного картофеля и нежную текстуру внутри — получается что-то между пирогом и омлетом. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Бунбич".

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.,

  • картофель — 2 шт.,

  • лук — 1 шт.,

  • болгарский перец — 1 шт.,

  • мука — 2 ст. л.,

  • сыр — 50 г,

  • петрушка — небольшой пучок,

  • соль, перец, паприка — по вкусу;

  • для соуса: сметана — 2 ст. л., петрушка, соль, перец.

Приготовление

Сначала я готовлю основу: в миску разбиваю яйца, добавляю соль, перец и паприку. Сразу всыпаю муку и перемешиваю до однородного теста без комочков.

Теперь начинка. На сковороде разогреваю немного масла, обжариваю мелко нарезанный лук до мягкости.

Картофель натираю на крупной тёрке и, не отжимая, сразу отправляю к луку. Добавляю нарезанный соломкой болгарский перец и жарю всё вместе около 7 минут, пока картофель не станет мягким и ароматным.

Горячие овощи перекладываю в миску с яичной смесью, добавляю рубленую петрушку и перемешиваю. Масса становится густой.

Сковороду снова смазываю маслом и выкладываю смесь, разравнивая в виде круглой лепёшки. Жарю на среднем огне 3-5 минут до румяной корочки снизу.

Аккуратно переворачиваю, посыпаю сверху тёртым сыром, накрываю крышкой и готовлю ещё 2-3 минуты, пока сыр не расплавится. Параллельно быстро смешиваю сметану с солью, перцем и зеленью — получается простой, но очень вкусный соус.

Готовую лепёшку нарезаю на кусочки и подаю горячей с соусом.

Примерное время приготовления: 25 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью