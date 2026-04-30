Ленивая лепёшка на сковороде: бюджетный ужин за 20 минут, который съедают до последнего кусочка

Обожаю этот рецепт за вкус жареного картофеля и нежную текстуру внутри — получается что-то между пирогом и омлетом. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Бунбич".
Ингредиенты:
яйца — 2 шт.,
картофель — 2 шт.,
лук — 1 шт.,
болгарский перец — 1 шт.,
мука — 2 ст. л.,
сыр — 50 г,
петрушка — небольшой пучок,
соль, перец, паприка — по вкусу;
для соуса: сметана — 2 ст. л., петрушка, соль, перец.
Приготовление
Сначала я готовлю основу: в миску разбиваю яйца, добавляю соль, перец и паприку. Сразу всыпаю муку и перемешиваю до однородного теста без комочков.
Теперь начинка. На сковороде разогреваю немного масла, обжариваю мелко нарезанный лук до мягкости.
Картофель натираю на крупной тёрке и, не отжимая, сразу отправляю к луку. Добавляю нарезанный соломкой болгарский перец и жарю всё вместе около 7 минут, пока картофель не станет мягким и ароматным.
Горячие овощи перекладываю в миску с яичной смесью, добавляю рубленую петрушку и перемешиваю. Масса становится густой.
Сковороду снова смазываю маслом и выкладываю смесь, разравнивая в виде круглой лепёшки. Жарю на среднем огне 3-5 минут до румяной корочки снизу.
Аккуратно переворачиваю, посыпаю сверху тёртым сыром, накрываю крышкой и готовлю ещё 2-3 минуты, пока сыр не расплавится. Параллельно быстро смешиваю сметану с солью, перцем и зеленью — получается простой, но очень вкусный соус.
Готовую лепёшку нарезаю на кусочки и подаю горячей с соусом.
Примерное время приготовления: 25 минут
