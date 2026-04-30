Ходовой салат-быстрота: готовить всего ничего, а съедается мгновенно — ничего варить не надо

Опубликовано: 30 апреля 2026 09:34
 Проверено редакцией
Салат на скорую руку, который удивит вкусом.

Если вы думаете, что вкусный салат — это долго и сложно, вы просто не пробовали этот вариант всего из нескольких продуктов. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вкусный блог Марии".

Ингредиенты:

  • сыр "косичка" — 150 г,

  • яйца — 3 шт.,

  • кукуруза — 150 г,

  • морковь по-корейски — 150 г,

  • майонез или сметана — по вкусу.

Приготовление

Сначала я беру сыр "косичку" и нарезаю его на небольшие кусочки, а затем разбираю на тонкие волокна — так салат получается более нежным и воздушным.

Яйца заранее отвариваю и нарезаю небольшими кубиками.

В миску выкладываю сыр, добавляю яйца, затем отправляю морковь по-корейски и кукурузу.

Заправляю майонезом. Иногда делаю вариант полегче — смешиваю сметану с небольшой ложкой горчицы, получается не менее вкусно.

Аккуратно всё перемешиваю — и салат готов. Настаивать не нужно, можно сразу подавать.

Примерное время приготовления: 15 минут

Автор:
Александр Асташкин
