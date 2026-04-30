Ходовой салат-быстрота: готовить всего ничего, а съедается мгновенно — ничего варить не надо

Если вы думаете, что вкусный салат — это долго и сложно, вы просто не пробовали этот вариант всего из нескольких продуктов. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Вкусный блог Марии".
Ингредиенты:
-
сыр "косичка" — 150 г,
-
яйца — 3 шт.,
-
кукуруза — 150 г,
-
морковь по-корейски — 150 г,
-
майонез или сметана — по вкусу.
Приготовление
Сначала я беру сыр "косичку" и нарезаю его на небольшие кусочки, а затем разбираю на тонкие волокна — так салат получается более нежным и воздушным.
Яйца заранее отвариваю и нарезаю небольшими кубиками.
В миску выкладываю сыр, добавляю яйца, затем отправляю морковь по-корейски и кукурузу.
Заправляю майонезом. Иногда делаю вариант полегче — смешиваю сметану с небольшой ложкой горчицы, получается не менее вкусно.
Аккуратно всё перемешиваю — и салат готов. Настаивать не нужно, можно сразу подавать.
Примерное время приготовления: 15 минут
