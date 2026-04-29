Капуста в доме больше не залёживается: рецепт за 15 минут, на который подсела вся семья

Вот как вкусно можно приготовить капусту.

Если вы думаете, что капуста — это скучный гарнир, вы просто не пробовали этот вариант. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".

Ингредиенты:

капуста — 700 г;

яйца — 2 шт.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

паприка, сухой чеснок, травы — по 1/2 ч. л.;

карри — 1/3 ч. л.;

соль — по вкусу;

Приготовление

Нарезаю капусту крупными кусочками и слегка разделяю на листья. Отправляю её в кастрюлю, слегка солю и заливаю водой так, чтобы она только покрывала капусту. Довожу до кипения и варю буквально 2-3 минуты — важно не переварить.

Сразу откидываю на дуршлаг и обдаю холодной водой — так капуста остаётся упругой и не превращается в кашу.

Разогреваю сковороду с маслом и выкладываю капусту. Жарю на сильном огне, добавляю специи и перемешиваю.

Яйца слегка взбиваю вилкой и вливаю прямо в сковороду. Быстро перемешиваю, чтобы они равномерно обволокли капусту, и жарю ещё около минуты.

После этого добавляю панировочные сухари. Продолжаю жарить ещё 2-3 минуты, пока не появится хрустящая корочка. В конце можно посыпать зеленью — и сразу подавать.

Примерное время приготовления: 15 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить нежную закуску из жареного творога.