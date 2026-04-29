Решил обжарить творог — и получилось неожиданно вкусно: нежная закуска с аппетитной корочкой

Опубликовано: 29 апреля 2026 06:05
 Проверено редакцией
Готовлю без теста и лишней возни.

Если вы думаете, что творог — это только сырники или запеканка, вы просто не пробовали этот способ. Рецептом закуски поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".

Ингредиенты:

  • творог 5-9% — 400 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука или манка — 1-2 ст. л.;

  • соль — щепотка;

  • зелень, чеснок или паприка — по желанию;

Приготовление

Сначала я слегка разминаю творог вилкой. Если он влажный — немного отжимаю или добавляю чуть больше муки. Добавляю яйцо, соль и муку (или манку). Перемешиваю до густой, но мягкой массы.

По желанию добавляю зелень или щепотку чеснока — получается отличный закусочный вариант.

Формирую небольшие лепёшки или просто выкладываю массу ложкой на сковороду.

Разогреваю масло на среднем огне и обжариваю без крышки около 3-4 минут до золотистой корочки. Переворачиваю и жарю ещё столько же. Важно не спешить — творог должен прогреться внутри и стать плотнее.

Примерное время приготовления: 15 минут

Автор:
Александр Асташкин
