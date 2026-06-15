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Советы Бехтеревой для тех, кому за 60: 3 простых правила, чтобы сохранить ясность ума

Опубликовано: 15 июня 2026 11:04
 Проверено редакцией
Советы Бехтеревой для тех, кому за 60: 3 простых правила, чтобы сохранить ясность ума
Советы Бехтеревой для тех, кому за 60: 3 простых правила, чтобы сохранить ясность ума
Городовой ру
Как отодвинуть старость на несколько лет.

Наталья Бехтерева, посвятившая десятилетия изучению мозга, перевернула привычное представление о старости. Возраст начинается не с морщин и седины, а в момент, когда мозг перестает напрягаться.

После 60 лет этот рубеж наступает стремительно, если плыть по течению. Есть простые правила, которые сохранят ясность ума без таблеток и дорогих методик.

Когнитивный тонус — это способность мозга формировать новые нейронные связи и эффективно противостоять возрастным изменениям.

1. Нагружайте мозг задачами чуть выше вашего уровня

Без нагрузки мозг переходит в режим энергосбережения, неиспользуемые связи отмирают. Не прекращайте учиться после выхода на пенсию. Выберите любой новый навык:

  • Освоить слепую печать на клавиатуре;
  • Выучить фразы на незнакомом языке;
  • Начать вязать сложные узоры.

Задача должна быть чуть сложнее ваших возможностей. Мозгу полезно спотыкаться, ошибаться и искать решение.

2. Переключайтесь между разными типами информации

Не читайте однотипные тексты. Чередуйте жанры: сегодня мемуары, завтра научную статью, послезавтра инструкцию. Слушайте джаз или классику с богатой инструментовкой. Смотрите фильмы с последующим пересказом — восстановите сюжет, назовите мотивы персонажей.

3. Двигайтесь и высыпайтесь

При ходьбе и плавании усиливается кровоснабжение мозга. Достаточно 30 минут активности в день. Ходите по новым маршрутам — свежие пейзажи дают сенсорную стимуляцию. Спите не менее семи часов, убирайте гаджеты за час до сна. Свет от экранов сбивает выработку мелатонина.

Вывод

Эти правила не требуют денег и подготовки. Это образ жизни, доступный каждому после 60 лет. Просто дайте мозгу повод не скучать.

Личный опыт

Моя бабушка в 70 лет освоила планшет, завела блог о выпечке и каждый день гуляет в новом парке. Врачи сказали: её память лучше, чем у некоторых пятидесятилетних. Я знаю, чему следовать, когда мне стукнет 60.

Ранее портал "Городовой" рассказывал, как обрести настоящее счастье.

Автор:
Анастасия Чувакова
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