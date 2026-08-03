Исследования мозга

Как меняется наше мышление с годами
Лишний хлам крадет вашу энергию
Как в СССР проверяли не скорость, а будущее учеников
Влияние чтения на возрастные процессы
Тренд, который говорит о нас больше, чем мы думаем
Чем больше у человека опыта, тем выше риск, что он начнёт искать не новые решения, а повторять старые.
Как отодвинуть старость на несколько лет.
Возраст — ещё не показатель.
Медицинский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера — это не просто медицинское учреждение, а целая экосистема, где наука, практика и забота о детях сливаются в единое целое.
Профессор-невролог советуют пить для улучшения концентрации.
Походка, кружка и еда: полный гид по считыванию людей в реальной жизни.
Учёные установили, что у людей, регулярно спящих днём после обеда, средняя продолжительность жизни выше на шесть лет.
Шокирующие результаты исследования умирающего сознания.
Будущее уже наступило: искусственный интеллект и цифровые двойники изменили маркетинг.
Гипноз, условные рефлексы и «объективная психология»: научный путь Владимира Бехтерева.
Тишина — это активный процесс для мозга, а не пустота.
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Не слушайте коучей, доверьтесь сомнологам.
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У многих начинаются проблемы из-за постоянного думскролинга.