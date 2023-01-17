Исследования мозга

Есть несколько рабочих способов.
Симптомы появляются не сразу.
Хороший метод улучшить память.
Пришлось заглянуть в мозг долгожителей.
Все оказалось проще, чем многие думали.
Растяжка также эффективна для укрепления памяти, как и кардиоупражнения.
Отправление вейпом может затронуть практически все органы организма.
Недавнее исследование рынка лекарств в России показало, что в аптеках стали чаще приобретать снотворное и седативные препараты.
Результаты зарубежных исследований постковидного синдрома у детей совпали с отечественными.
На первый взгляд симптом безобиден, но игнорировать его нельзя.
Для нормального функционирования организма необходимо соблюдать баланс жирных кислот.
Группа американских ученых провела исследование с участием пожилых людей.
Ученые призывают людей, особенно пожилых, отказываться от крепких напитков.
Если нет противопоказаний, ее смело можно употреблять ежедневно.
Приучив себя к гигиене сна, можно значительно повысить качество жизни.
Ее эффективность доказана клинически.
О многих из них говорилось и ранее.
Этим заболеванием страдает только 1% населения.
Отцом теории «расщепленного мозга» был нейробиолог Роджер Сперри.
Врач-геронтолог объясняет, почему волноваться преждевременно.