Опыт работает против нас: эксперт раскрыла, когда наступает самый опасный момент в карьере

Чем больше у человека опыта, тем выше риск, что он начнёт искать не новые решения, а повторять старые.

Двадцать лет стажа могут оказаться не двадцатью годами развития, а одним и тем же годом, повторённым много раз.

Психотерапевт, карьерный и бизнес-стратег Анна Абрамова рассказала, чем может грозить экспертность для карьеры опытных сотрудников и больших начальников.

Когда опыт начинает работать против человека

Пример из исследований нейробиолога Дэвида Иглмена показывает, что при многократном повторении действий мозг буквально "автоматизирует" задачу.

Так, во время соревнования по складыванию пластиковых стаканчиков в пирамиды между рекордсменом мира по этому виду спорта и нейробиологом без соответствующего опыта, у новичка были активны зоны интенсивного решения проблем, а у эксперта — работали режимы привычного выполнения задач.

Иными словами, то, что раньше требовало усилий, у опытного человека стало автоматизированным. В итоге это экономит энергию, но снижает гибкость мышления — особенно в ситуациях, где нужны новые решения.

Почему "20 лет опыта" — не всегда развитие

Психолог Андерс Эрикссон, исследователь экспертности, подчёркивал: рост даёт не просто повторение, а целенаправленная практика с выходом из зоны комфорта и постоянной обратной связью.

Без этого опыт превращается в накопление одинаковых действий. Формально человек работает 20 лет, но фактически может проживать один и тот же цикл многократно.

Проблема усиливается на высоких должностях: чем выше позиция, тем меньше честной обратной связи и тем реже человек оказывается в роли новичка.

Эксперт как система компенсации

В нейронауке есть понятие когнитивного резерва, которое исследовал Яков Стерн из Колумбийского университета. Оно описывает способность мозга компенсировать ухудшения за счёт накопленных навыков и опыта.

Но у любой компенсаторной системы есть обратная сторона: долгое время проблемы могут быть незаметны, потому что их перекрывают старые механизмы. В какой-то момент компенсация перестаёт работать, и происходит резкое ухудшение.

В управленческой среде это проявляется так же: опытный руководитель может долго дотягивать за счёт репутации, связей и старых решений, но постепенно теряет связь с реальностью новых условий.

Главная проблема опыта

Опыт сам по себе не проблема, заявляют учёные. Проблема возникает тогда, когда он перестаёт обновляться.

В этот момент человек перестаёт учиться и начинает подтверждать уже известные ему решения. И именно тогда двадцать лет работы превращаются не в развитие, а в повторение одного и того же сценария.

40% россяин держатся на одном месте работы более 5 лет

Россияне не очень любят менять места работы. Так, согласно исследованию компании Level Group, 43% россиян работают на одном месте более 5 лет: из них 18% — ровно 5 лет, 13% — более 5 лет, а 12% — более 10.

Всего 21% опрошенных работают в организациях три-четыре года, еще 15% — порядка двух лет.

Наиболее стабильными в плане долгосрочной работы являются сферы образования и науки (12%), медицины и фармацевтики (11%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).

А вот наибольшая текучка заметна в сферах IT (14%) и ритейла (13%).

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