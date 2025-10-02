Страшилки и реальность: зачем студенты Бехтерева «похищали» алкоголиков в Петербурге

В конце XIX — начале XX века имя Владимира Михайловича Бехтерева было связано с передовыми исследованиями в области нервных и душевных болезней.

Его работа в Петербурге открыла новую главу в изучении мозга и психики, а слухи о «студентах-погонщиках» лишь подогревали интерес к его деятельности.

«Отлов» для науки: реальность и вымысел

Среди петербургских алкоголиков ходили «страшилки»: мол, ездят по городу студенты Бехтерева на повозках и отлавливают их для «опытов».

И действительно, такая практика существовала. С 1893 года, приняв кафедру нервных и душевных болезней в Медико-хирургической академии, Бехтерев активно проводил исследовательскую работу.

«Материал-то шикарный!» — отмечает журнал "Милосердие", подразумевая, что пациенты, в том числе и те, кого «отлавливали», служили основой для научных изысканий.

Научный горизонт и монументальные труды

Переезд в Петербург открыл Бехтереву «совершенно иной горизонт возможностей». Он не только преподавал в Академии и Женском институте, но и продолжал неустанно работать над монографиями.

После завершения двухтомника «Проводящие пути спинного и головного мозга», он приступил к 7-томному труду «Основы учения о функциях мозга».

Психология на фундаменте физиологии

Особый интерес у Бехтерева вызывала психология. Он исследовал гипнотерапию, критиковал психоанализ, но при этом способствовал развитию его изучения.

Его собственный взгляд на психологию был прост и системeн: психическая деятельность — результат работы мозга.

«Для того, чтобы исследовать эту психическую деятельность, следует опираться не столько на озарения… а на уже имеющиеся познания в его физиологии, и в первую очередь те, что касаются учения об условных рефлексах».

«Объективная психология»: регистрация рефлексов

Бехтерев подчеркивал важность объективной фиксации психических процессов. Он верил, что все они сопровождаются «рефлекторными же двигательными и вегетативными реакциями», которые доступны регистрации.

На основе этих исследований, с 1907 по 1910 годы, он написал три тома «Объективной психологии».

Психоневрологический институт: детище Бехтерева

Результаты работы его «любимого детища» — Психоневрологического института, основанного в Петербурге в 1907 году, — нашли отражение в его трудах.

Именно здесь Владимир Михайлович «самолично решал: кому гипноз, кому иные процедуры», применяя свои новаторские методы на практике.