Памятник с тайной: бегемотиха Тоня хранит легенду о любви и спасении в Петербурге

Петербург славится своими удивительными памятниками — от котов и зайцев до ангелов на крышах. Но один из самых милых и малоизвестных скрыт от туристических маршрутов. Во дворе филологического факультета СПбГУ живёт бронзовая бегемотиха Тоня — маленький талисман студентов.

Легенда XVIII века

Скульптура связана с трогательной историей. В XVIII веке в Петербурге жили влюблённые юноша и девушка. Родители девушки запретили брак с небогатым парнем, и отчаявшаяся пара решила броситься в Неву. Но по реке плыл бегемот. Влюблённые ухватились за его уши и спаслись.

Так животное стало символом верности и чудесного спасения.

Современная Тоня

В 2005 году во дворе филфака появилась новая "наследница" легенды. Идея принадлежит декану Сергею Богданову, а автором скульптуры стал Вячеслав Петровичев. Тоня невелика — всего 35 на 20 сантиметров, но её пухлая добродушная фигура быстро завоевала любовь студентов.

Студенческие приметы

У Тони свои правила. Табличка рядом подсказывает: девушке нужно подержаться за правое ухо, чтобы встретить жениха, юноше — за левое, чтобы скорее найти невесту. А потереть спинку — значит заручиться удачей на экзаменах.

Доступ к Тоне

Есть только одна проблема: попасть к бегемотихе можно лишь по пропускам. Но в дни открытых дверей скульптура доступна всем. Тогда Тоня становится центром притяжения не только для студентов, но и для туристов, которые с удовольствием загадывают желание.