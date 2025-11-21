Сокровище для диггеров: где искать рельсы 40-х годов и атмосферу глухомани под Петербургом

В юго-восточных лесах и болотах Ленинградской области затерялась примечательная железнодорожная линия — Тихвин – Будогощь.

Её экзотичность заключается в том, что последние 15 лет всё движение здесь представлено лишь одним пригородным поездом, совершающим одну пару рейсов в неделю, исключительно по субботам.

Грузовое движение давно отсутствует, а разъезды, названия которых состояли лишь из порядкового номера, такие как «Разъезд №2» или «Разъезд №4», были разобраны ещё в 1990-х годах.

В результате этот участок превратился в длинный, 75-километровый однопутный перегон.

Линия, рожденная войной

Линия строилась как часть глубокого обхода Ленинграда, призванного разгрузить основные железнодорожные магистрали. Рабочее движение между Тихвином и Будогощью было открыто летом 1941 года.

Участок сыграл значительную роль во время Великой Отечественной войны. После прорыва блокады Ленинграда в начале 1943 года по нему даже проходил пассажирский маршрут Ленинград – Москва, когда главный ход Октябрьской железной дороги находился под немецкой оккупацией или восстанавливался.

Время пути поезда тогда составляло две ночи и один день.

Послевоенное забвение и возрождение интереса

После войны разрушенные участки обхода Ленинграда на западе и юге восстанавливать не стали. Значение линии Тихвин – Будогощь пропало. Она работала в основном под местную добычу леса и торфа, от пары разъездов в глухие леса расходились узкоколейки.

На рубеже веков эта хозяйственная деятельность постепенно сошла на нет. Однако поезда здесь ходили гораздо чаще, чем сейчас, имелась даже вторая пара грузопассажирского сообщения, а населенные пункты вдоль линии были гораздо более обжитыми.

Современная реальность: одинокий поезд и новые дороги

За последующие годы в некоторых местах этой глухой территории появились нормальные автодороги, а количество населения сильно сократилось. Сегодня пригородный поезд обслуживает лишь несколько маленьких деревень с плохой транспортной доступностью.

В сезон сбора грибов и ягод он становится популярен у жителей Тихвина, направляющихся в лес.

Недавно на летний период стали добавлять ещё одну пару поездов, но уже по средам. Примечательно, что на станции Будогощь нет согласованной пересадки между этими поездами и петербургскими электричками в обоих направлениях.

Более того, расписание, кажется, специально составлено так, что один поезд отправляется за несколько десятков минут до прибытия другого.

Культовый объект для энтузиастов

Линия Тихвин – Будогощь является культовым объектом паломничества в узких кругах любителей железных дорог и экзотики.

Конечно, от семафоров и других исторических инженерных сооружений, которые здесь встречались четверть века назад, сегодня почти ничего не осталось. Но часто попадаются рельсы с клеймами 40-х годов, лежащие с момента постройки.

Сама же непередаваемая атмосфера глухомани неизменно привлекает путешественников.