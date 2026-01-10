Городовой / Город / Учёба за счёт гигантов: крупные технологические компании России оплатят подготовку будущих специалистов
Учёба за счёт гигантов: крупные технологические компании России оплатят подготовку будущих специалистов

Опубликовано: 10 января 2026 03:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Крупные компании, получающие налоговые льготы, будут направлять три процента своей выручки в высшие учебные заведения.

С 2026 года организации, занятые в сфере информационных технологий и имеющие доход не менее 1 миллиарда рублей, а также штат сотрудников от 100 человек, будут обязаны направлять 3% сэкономленных благодаря льготам средств в образовательные учреждения, сообщает «Деловой Петербург».

Эта мера станет обязательной для продолжения получения статуса в качестве аккредитованной IT-компании. К такому изменению, по имеющейся информации, готовятся крупные игроки отрасли.

Введение такого механизма призвано поддержать подготовку специалистов, соответствующих современным требованиям, особенно в прикладных и узкоспециализированных областях вроде искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Ожидается, что дополнительные поступления дадут возможность обновлять образовательные программы, привлекать опытных практиков из IT-сферы и усиливать связь учебных заведений с индустрией.

Также работодатели получат возможность напрямую влиять на качество образования за счет обратной связи и совместных инициатив.

Реализация этой инициативы, как ожидается, приведет к увеличению числа квалифицированных сотрудников среднего и высшего уровня, сделает рынок труда более стабильным и поможет сократить разрыв между имеющимися кадрами и растущими запросами компаний.

Партнёрство между бизнесом и государством в сфере подготовки кадров называют шагом к более равному и взаимовыгодному взаимодействию.

В перспективе это должно повысить качество профессиональной подготовки и поддержать развитие отечественной IT-отрасли.

Автор:
Юлия Аликова
Город
